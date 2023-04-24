В Хмельницкой области задержали врачей, которые изготавливали фиктивные справки для уклонистов
В Хмельницкой области СБУ разоблачила руководство больницы на массовом изготовлении фиктивных медсправок. Они выдавали их для уклонистов
Об этом сообщает СБУ.
Как врачи создавали фиктивные медсправки для уклонистов
"Служба безопасности ликвидировала масштабную коррупционную схему в одной из центральных районных больниц Хмельницкой области. Чиновники наладили массовую продажу фиктивных медицинских документов для получения группы инвалидности и "списания" с военной службы по состоянию здоровья", — говорится в сообщении.
По оперативным данным, "прибыль" фигурантов достигала 150 тыс долл в месяц. К организации схемы причастно руководство медучреждения и действующие в составе преступной группы профильные врачи.
В свою незаконную деятельность они привлекли шесть "доверенных" лиц. Эти люди подыскивали потенциальных клиентов, в том числе уклонистов, которые планировали ехать за границу.
От военнообязанных мужчин фигуранты получали паспортные данные и передавали врачам. Полученные сведения должностные лица использовали для оформления фиктивных историй заболеваний и "медсправок" по поводу непригодности к военной службе или установлению группы инвалидности.
Стоимость такой "услуги" составляла от 2 до 10 тыс дол.
Сотрудники Службы безопасности задокументировали около 100 фактов оформления подделки.
"Во время комплексных мероприятий правоохранители задержали главу врачебной комиссии медучреждения и двух его сообщников на передаче им 4,6 тыс долл взятки", — рассказали в СБУ.
СБУ провела обыски у фигурантов
При обыске в рабочих кабинетах и по месту жительства организаторов схемы выявлено:
- 7 млн в гривневом эквиваленте;
- печати и документацию, подтверждающие факты преступления.
Как накажут правонарушителей
На основании собранных доказательств задержанным поставлено в известность о подозрении по части 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения – содержании под стражей.
Напомним, проводник поезда "Запорожье — Перемышль" был задержан за вывоз за границу уклонистов от призыва. Для своей преступной схемы работник Укрзализныци оборудовал тайник в вентиляционной системе.