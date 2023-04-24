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В Хмельницкой области задержали врачей, которые изготавливали фиктивные справки для уклонистов

24 апреля 2023 17:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Хмельницкой области задержали врачей, которые изготавливали фиктивные справки для уклонистов
Сотрудники СБУ рядом с кабинетом главврача. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Хмельницкой области СБУ разоблачила руководство больницы на массовом изготовлении фиктивных медсправок. Они выдавали их для уклонистов

Об этом сообщает СБУ.

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"Служба безопасности ликвидировала масштабную коррупционную схему в одной из центральных районных больниц Хмельницкой области. Чиновники наладили массовую продажу фиктивных медицинских документов для получения группы инвалидности и "списания" с военной службы по состоянию здоровья", — говорится в сообщении.

СБУ
Сотрудник СБУ рядом с кабинетом врачей. Фото: СБУ

По оперативным данным, "прибыль" фигурантов достигала 150 тыс долл в месяц. К организации схемы причастно руководство медучреждения и действующие в составе преступной группы профильные врачи.

В свою незаконную деятельность они привлекли шесть "доверенных" лиц. Эти люди подыскивали потенциальных клиентов, в том числе уклонистов, которые планировали ехать за границу.

От военнообязанных мужчин фигуранты получали паспортные данные и передавали врачам. Полученные сведения должностные лица использовали для оформления фиктивных историй заболеваний и "медсправок" по поводу непригодности к военной службе или установлению группы инвалидности.

Стоимость такой "услуги" составляла от 2 до 10 тыс дол.

Сотрудники Службы безопасности задокументировали около 100 фактов оформления подделки.

"Во время комплексных мероприятий правоохранители задержали главу врачебной комиссии медучреждения и двух его сообщников на передаче им 4,6 тыс долл взятки", — рассказали в СБУ.

СБУ провела обыски у фигурантов

При обыске в рабочих кабинетах и по месту жительства организаторов схемы выявлено:

  • 7 млн в гривневом эквиваленте;
  • печати и документацию, подтверждающие факты преступления.
СБУ
Средства, обнаруженные во время обыска. Фото: СБУ
СБУ
Средства, обнаруженные во время обыска. Фото: СБУ
СБУ
Средства, обнаруженные во время обыска. Фото: СБУ

Как накажут правонарушителей

На основании собранных доказательств задержанным поставлено в известность о подозрении по части 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения – содержании под стражей.

Напомним, проводник поезда "Запорожье — Перемышль" был задержан за вывоз за границу уклонистов от призыва. Для своей преступной схемы работник Укрзализныци оборудовал тайник в вентиляционной системе.

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