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У Полтавській області затримали злочинну групу, яка здійснювала афери із продажу автівок

25 квітня 2023 16:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Полтавській області затримали злочинну групу, яка здійснювала афери із продажу автівок
Затримані чоловіки та працівники поліції. Фото: Нацполіція
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Полтавській області Нацполіція викрила злочинну групу, яка заробляла на аферах із продажу автомобілів. Від дій правопорушників постраждали волонтери та військовослужбовці.

Про це повідомляє Нацполіція.

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Злочинна схема з продажу автівок

"Організатором злочинної схеми виявився раніше судимий за майнові злочини 24-річний мешканець Кременчука. До своєї діяльності він залучив трьох чоловіків віком від 20-ти до 25-ти років. Зловмисники розміщували оголошення про продаж авто на Інтернет-платформі, брали завдаток, а потім зникали", — йдеться у повідомленні.

Аферисти неодноразово брали аванс із військовослужбовців та волонтерів, які шукали транспортні засоби для потреб армії на передовій.

Працівники поліції встановили, що у період з березня по листопад 2022 року, фігуранти ошукали 13 громадян.

Організатору злочинної схеми та його спільникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Нацполиция
Затримані чоловіки та працівники поліції. Фото: Нацполіція
Нацполиция
Зброя, яку вилучили у фігурантів. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у Донецькій області СБУ затримала коригувальника ворожого вогню. Він "наводив" артудари росіян по військових об'єктах в області.

Також ми писали, що у Хмельницькій області СБУ викрила керівництво лікарні на масовому виготовленні фіктивних меддовідок. Вони видавали їх для ухилянтів.

Додамо, у Черкасах ФСБ завербувала жінку, яка збирала інформацію про Сили оборони у регіону. Також зрадниця отримала завдання влаштувалися на роботу у орган місцевого самоврядування.

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