У Полтавській області затримали злочинну групу, яка здійснювала афери із продажу автівок

Затримані чоловіки та працівники поліції. Фото: Нацполіція

У Полтавській області Нацполіція викрила злочинну групу, яка заробляла на аферах із продажу автомобілів. Від дій правопорушників постраждали волонтери та військовослужбовці.

Про це повідомляє Нацполіція.

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"Організатором злочинної схеми виявився раніше судимий за майнові злочини 24-річний мешканець Кременчука. До своєї діяльності він залучив трьох чоловіків віком від 20-ти до 25-ти років. Зловмисники розміщували оголошення про продаж авто на Інтернет-платформі, брали завдаток, а потім зникали", — йдеться у повідомленні.

Аферисти неодноразово брали аванс із військовослужбовців та волонтерів, які шукали транспортні засоби для потреб армії на передовій.

Працівники поліції встановили, що у період з березня по листопад 2022 року, фігуранти ошукали 13 громадян.

Організатору злочинної схеми та його спільникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Затримані чоловіки та працівники поліції. Фото: Нацполіція

Зброя, яку вилучили у фігурантів. Фото: Нацполіція

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