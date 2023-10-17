В Киевской области задержали мошенника, который обманул мать погибшего воина на почти 7 млн грн

Правоохранители и задержанный мошенник. Фото: t.me/pgo_gov_ua

В Киевской области задержали мошенника, который обманул мать погибшего военного. Ему удалось получить около 7 млн грн.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Читайте также:

Как действовал мошенник

"Под процессуальным руководством Ужгородской окружной прокуратуры жителю Киевской области сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Правоохранители и задержанный мошенник. Фото: t.me/pgo_gov_ua

По данным следствия, злоумышленник привлек жителей нескольких областей Украины к незаконной сделки. Они звонили потерпевшей и предлагали вложить денежные средства якобы в иностранную инвестиционную компанию. Затем ей обещали получение процента от вклада, что является более выгодным, чем предложения в банках Украины.

Женщина шесть месяцев находилась на связи с мошенниками и частями вносила деньги якобы на открытый для нее счет в компании. Потерпевшая передавала наличные доверенному лицу подозреваемого на территории Ужгородского района или переводила средства на банковские карты.

Она поняла, что ее обманули только после того, как пыталась вывести свои вложения и дополнительно оплатила для этого "страховой процент", но денег так и не получила. После этого женщина сообщила о мошенничестве правоохранителям.

"С ноября 2022 года по апрель 2023 года подозреваемый обманул мать военнослужащего почти на 7 млн грн. Общая сумма, которой незаконно завладели мошенники, личности которых устанавливают, составила 7,5 млн грн. Это — средства, которые женщина получила в качестве денежной помощи от государства после гибели сына на войне. Сама потерпевшая является уроженкой Донецкой области, но в связи с войной переехала в Ужгород", — говорится в сообщении.

Наказание для злоумышленника

Правоохранители задержали злоумышленника в Киевской области. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести 13,2 млн грн залога.

В настоящее время устанавливаются другие лица, причастные к мошенническим действиям.

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, в Днепре сообщили о подозрении старшему лейтенанту Вооруженных сил Украины, потребовавшему 600 тыс. грн за начисление боевых выплат. Деньги он требовал от своего подчиненного.

Также мы писали, что на Закарпатье заочно сообщили о подозрении пограничнику, который недавно сбежал вместе с уклонистами за границу. Впоследствии оказалось, что фигурант находится в Москве и длительное время является агентом российских спецслужб.