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В Дніпрі боєць ЗСУ вимагав 600 тис. грн за нарахування бойових виплат

13 жовтня 2023 18:09
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Дніпрі боєць ЗСУ вимагав 600 тис. грн за нарахування бойових виплат
Оперативники на місці події. Фото: ГПУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Дніпрі повідомили про підозру старшому лейтенанту Збройних сил України, який вимагав 600 тис. грн за нарахування бойових виплат. Гроші він вимагав зі свого підлеглого.

Про це повідомляє Генпрокуратура України.

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За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону підозру отримав начальник групи однієї з військових частин за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ).

Отримані офіцером гроші. Фото: Генпрокуратура

За даними слідства, офіцер вимагав та отримав 600 тис. грн від підлеглого військовослужбовця за нестворення перешкод у нарахуванні бойових виплат чотирьом військовослужбовцям його підрозділу. 

Оперативники на місці події. Фото: Генпрокуратура

Оперативники затримали його в порядку ст. 208 КПК України.

Тривають невідкладні слідчі дії. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Одні з речових доказів. Фото: Генпрокуратура

Досудове розслідування здійснюється ГУ НП в Дніпропетровській області, оперативний супровід — ТУ ДБР у Краматорську Донецької області. 

Робота оперативників. Джерело: Генпрокуратура

Нагадаємо, що раніше Генпрокуратура спільно з СБУ повідомили про підозру екс-прем'єр-міністру України Миколі Азарову та його поплічницям. Також завдяки ГПУ справу "беркутівців", які розстрілювали Майдан, передали до суду. 

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