В Дніпрі боєць ЗСУ вимагав 600 тис. грн за нарахування бойових виплат
В Дніпрі повідомили про підозру старшому лейтенанту Збройних сил України, який вимагав 600 тис. грн за нарахування бойових виплат. Гроші він вимагав зі свого підлеглого.
Про це повідомляє Генпрокуратура України.
Корупція в армії
За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону підозру отримав начальник групи однієї з військових частин за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ).
За даними слідства, офіцер вимагав та отримав 600 тис. грн від підлеглого військовослужбовця за нестворення перешкод у нарахуванні бойових виплат чотирьом військовослужбовцям його підрозділу.
Оперативники затримали його в порядку ст. 208 КПК України.
Тривають невідкладні слідчі дії. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування здійснюється ГУ НП в Дніпропетровській області, оперативний супровід — ТУ ДБР у Краматорську Донецької області.
Нагадаємо, що раніше Генпрокуратура спільно з СБУ повідомили про підозру екс-прем'єр-міністру України Миколі Азарову та його поплічницям. Також завдяки ГПУ справу "беркутівців", які розстрілювали Майдан, передали до суду.
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