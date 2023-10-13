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Справу "беркутівців", які розстрілювали Майдан, передали до суду

13 жовтня 2023 16:45
6d545f3f-4381-429a-3ce3-be9bdf16d100 - Степан Ошурко
Степан Ошурко
редактор
Справу "беркутівців", які розстрілювали Майдан, передали до суду
"Беркутівці" під час заворушень. Фото: Facebook
6d545f3f-4381-429a-3ce3-be9bdf16d100 - Степан Ошурко
Степан Ошурко
редактор

Справа "чорної роти Беркуту", яку розслідували кілька років, передана до суду. Йдеться про обвинувальний акт стосовно шести працівників "Беркут". 

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора

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Як встановило розслідування, міліціонери роти спеціального призначення "Беркут" 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській здійснили ряд злочинів. Зокрема, застосували до учасників протесту вогнепальну зброю. Також виконували незаконні вказівки від вищого керівництва. 

"Беркутівці" на Майдані. Фото: ОГП

Внаслідок цих дій загинуло 48 людей. Ще 90 учасників отримали поранення. Згодом знаряддя вчинення злочинів були викрадені. Частину з них знайшли та ідентифікували. 

Наразі обвинувачені перебувають на території Росії, де їм було надано громадянство. У зв'язку з цим, справа буде розглядатися в заочному порядку.

Обвинувачені працівники "Беркуту". Фото: ОГП

Раніше ми вже писали про завершення справи Майдану щодо розстрілу Небесної Сотні. 

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