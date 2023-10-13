Дело "беркутовцев", расстреливавших Майдан, передали в суд

"Беркутовцы" во время беспорядков. Фото: Facebook

Дело "черной роты Беркута", которое расследовали несколько лет, передано в суд. Речь идет об обвинительном акте в отношении шести работников "Беркут".

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Как установило расследование, милиционеры роты специального назначения "Беркут" 20 февраля 2014 на ул. Институтской совершили ряд преступлений. В частности, применили к участникам протеста огнестрельное оружие. Также выполняли незаконные указания высшего руководства.

Беркутовцы на Майдане. Фото: ОГП

В результате этих действий погибли 48 человек. Еще 90 участников получили ранения. Впоследствии орудия совершения преступлений были похищены. Часть из них была найдена и идентифицирована.

В настоящее время обвиняемые находятся на территории России, где им было предоставлено гражданство. В этой связи, дело будет рассматриваться в заочном порядке.

Обвиняемые работники "Беркута". Фото: ОГП

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