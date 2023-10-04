ДБР завершило справу Майдану щодо розстрілу Небесної Сотні: судитимуть Януковича та силовиків

Мітинг на Майдані у лютому 2014 року. Фото архівне: google

Державне бюро розслідувань завершило розслідування справи Майдану щодо розстрілу Небесної сотні у лютому 2014 року. Перед судом постануть колишній президент України Віктор Янукович та представники силового блоку на той час.

Про це повідомляє ДБР.

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"Працівники ДБР завершили розслідування масштабної справи щодо колишнього керівництва держави за організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18 — 20 лютого 2014 року. Обвинувальний акт направлено до суду", — йдеться у повідомленні.

За розстріл Небесної сотні перед судом постануть члени злочинної групи, колишні високопосадовці:

Президент України Віктор Янукович;

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко;

заступник Міністра внутрішніх справ України;

Голова СБУ Олександр Якименко;

Перший заступник Голови СБУ — керівник Антитерористичного центру Володимир Тоцький;

Міністр оборони України Павло Лебедєв;

начальник Головного управління — командувач внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України Станіслав Шуляк;

в.о. начальника ГУМВС України в м. Києві Валерій Коряк;

заступник начальника ГУМВС України — начальник міліції громадської безпеки;

командир ПМОП "Беркут" при ГУМВС України в м. Києві.

У чому звинувачують

Слідчі встановили, що 18-20 лютого 2014 року фігуранти віддавали накази та приймали рішення про застосування спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для того, щоб протидіяти та розігнати демонстрантів у центрі столиці. Окрім цього, посадовці організували штурм Майдану під виглядом "антитерористичної операції", а вже 20 лютого наказали розстрілювати мітингувальників.

Усе це колишні посадовці робили з перевищенням влади, службових повноважень та не мали для цього жодних законних підстав. До того ж віддаючи відповідні накази, фігуранти діяли в інтересах РФ, якій давали присягу.

"Такі дії колишнього Президента та екскерівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині Києва, в тому числі до смерті 67 цивільним особам. Всього постраждали 887 осіб та 132 правоохоронці. Завдано майнових збитків на суму понад 16 мільйонів гривень", — йдеться у повідомленні.

Для того, щоб уникнути відповідальності, колишні посадовці втекли з України.

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