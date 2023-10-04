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ДБР завершило справу Майдану щодо розстрілу Небесної Сотні: судитимуть Януковича та силовиків

4 жовтня 2023 12:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
ДБР завершило справу Майдану щодо розстрілу Небесної Сотні: судитимуть Януковича та силовиків
Мітинг на Майдані у лютому 2014 року. Фото архівне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Державне бюро розслідувань завершило розслідування справи Майдану щодо розстрілу Небесної сотні у лютому 2014 року. Перед судом постануть колишній президент України Віктор Янукович та представники силового блоку на той час. 

Про це повідомляє ДБР. 

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Кого звинувачують у справі Майдану

"Працівники ДБР завершили розслідування масштабної справи щодо колишнього керівництва держави за організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18 — 20 лютого 2014 року. Обвинувальний акт направлено до суду", — йдеться у повідомленні. 

За розстріл Небесної сотні перед судом постануть члени злочинної групи, колишні високопосадовці:

  • Президент України Віктор Янукович;
  • Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко;
  • заступник Міністра внутрішніх справ України;
  • Голова СБУ Олександр Якименко;
  • Перший заступник Голови СБУ — керівник Антитерористичного центру Володимир Тоцький;
  • Міністр оборони України Павло Лебедєв;
  • начальник Головного управління — командувач внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України Станіслав Шуляк;
  • в.о. начальника ГУМВС України в м. Києві Валерій Коряк;
  • заступник начальника ГУМВС України — начальник міліції громадської безпеки;
  • командир ПМОП "Беркут" при ГУМВС України в м. Києві.

У чому звинувачують

Слідчі встановили, що 18-20 лютого 2014 року фігуранти віддавали накази та приймали рішення про застосування спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для того, щоб протидіяти та розігнати демонстрантів у центрі столиці. Окрім цього, посадовці організували штурм Майдану під виглядом "антитерористичної операції", а вже 20 лютого наказали розстрілювати мітингувальників. 

Усе це колишні посадовці робили з перевищенням влади, службових повноважень та не мали для цього жодних законних підстав. До того ж віддаючи відповідні накази, фігуранти діяли в інтересах РФ, якій давали присягу. 

"Такі дії колишнього Президента та екскерівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині Києва, в тому числі до смерті 67 цивільним особам. Всього постраждали 887 осіб та 132 правоохоронці. Завдано майнових збитків на суму понад 16 мільйонів гривень", — йдеться у повідомленні. 

Для того, щоб уникнути відповідальності, колишні посадовці втекли з України. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали про історію медикині Майдану та ветеранки АТО Олени Рекус.

Додамо, суддя, яка захищала "суддів Майдану", отримала пожиттєве утримання

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