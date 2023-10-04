ДБР завершило дело Майдана по расстрелу Небесной Сотни: будут судить Януковича и силовиков
Государственное бюро расследований завершило расследование дела Майдана по расстрелу Небесной сотни в феврале 2014 года. Перед судом предстанут бывший президент Украины Виктор Янукович и представители силового блока того времени.
Об этом сообщает ДБР.
Кого обвиняют в деле Майдана
"Работники ДБР завершили расследование масштабного дела по прежнему руководству государства за организацию разгона и расстрелов демонстрантов 18 — 20 февраля 2014 года. Обвинительный акт направлен в суд", — говорится в сообщении.
За расстрел Небесной сотни перед судом предстанут члены преступной группы, бывшие чиновники:
- Президент Украины Виктор Янукович;
- Министр внутренних дел Виталий Захарченко;
- заместитель Министра внутренних дел;
- Председатель СБУ Александр Якименко;
- Первый заместитель Председателя СБУ — руководитель Антитеррористического центра Владимир Тоцкий;
- Министр обороны Украины Павел Лебедев;
- начальник Главного управления — командующий внутренними войсками Министерства внутренних дел Украины Станислав Шуляк;
- и.о. начальника ГУМВД Украины в Киеве Валерий Коряк;
- заместитель начальника ГУМВД Украины — начальник милиции общественной безопасности;
- командир ГМОП "Беркут" при ГУМВД Украины в г. Киеве.
В чем обвиняют
Следователи установили, что 18-20 февраля 2014 года фигуранты отдавали приказы и принимали решение о применении специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для того, чтобы противодействовать и разогнать демонстрантов в центре столицы. Кроме того, чиновники организовали штурм Майдана под видом "антитеррористической операции", а уже 20 февраля приказали расстреливать митингующих.
Все это бывшие должностные лица делали с превышением власти, служебных полномочий и не имели для этого никаких законных оснований. К тому же, отдавая соответствующие приказы, фигуранты действовали в интересах РФ, которой давали присягу.
"Такие действия бывшего Президента и экскеровников правоохранительных органов привели к массовым жертвам среди участников акций протеста в центральной части Киева, в том числе к смерти 67 гражданским лицам. Всего пострадали 887 человек и 132 правоохранителя. Нанесен имущественный ущерб на сумму более 16 миллионов гривен", — говорится в сообщении.
Чтобы избежать ответственности, бывшие чиновники сбежали из Украины.
Напомним, ранее мы рассказывали об истории медика Майдана и ветерана АТО Елены Рекус.
Добавим, судья, защищавшая "судей Майдана", получила пожизненное заключение.