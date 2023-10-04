ДБР завершило дело Майдана по расстрелу Небесной Сотни: будут судить Януковича и силовиков

Митинг на Майдане в феврале 2014 года. Фото архивное: google

Государственное бюро расследований завершило расследование дела Майдана по расстрелу Небесной сотни в феврале 2014 года. Перед судом предстанут бывший президент Украины Виктор Янукович и представители силового блока того времени.

Об этом сообщает ДБР.

Читайте также:

Кого обвиняют в деле Майдана

"Работники ДБР завершили расследование масштабного дела по прежнему руководству государства за организацию разгона и расстрелов демонстрантов 18 — 20 февраля 2014 года. Обвинительный акт направлен в суд", — говорится в сообщении.

За расстрел Небесной сотни перед судом предстанут члены преступной группы, бывшие чиновники:

Президент Украины Виктор Янукович;

Министр внутренних дел Виталий Захарченко;

заместитель Министра внутренних дел;

Председатель СБУ Александр Якименко;

Первый заместитель Председателя СБУ — руководитель Антитеррористического центра Владимир Тоцкий;

Министр обороны Украины Павел Лебедев;

начальник Главного управления — командующий внутренними войсками Министерства внутренних дел Украины Станислав Шуляк;

и.о. начальника ГУМВД Украины в Киеве Валерий Коряк;

заместитель начальника ГУМВД Украины — начальник милиции общественной безопасности;

командир ГМОП "Беркут" при ГУМВД Украины в г. Киеве.

В чем обвиняют

Следователи установили, что 18-20 февраля 2014 года фигуранты отдавали приказы и принимали решение о применении специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для того, чтобы противодействовать и разогнать демонстрантов в центре столицы. Кроме того, чиновники организовали штурм Майдана под видом "антитеррористической операции", а уже 20 февраля приказали расстреливать митингующих.

Все это бывшие должностные лица делали с превышением власти, служебных полномочий и не имели для этого никаких законных оснований. К тому же, отдавая соответствующие приказы, фигуранты действовали в интересах РФ, которой давали присягу.

"Такие действия бывшего Президента и экскеровников правоохранительных органов привели к массовым жертвам среди участников акций протеста в центральной части Киева, в том числе к смерти 67 гражданским лицам. Всего пострадали 887 человек и 132 правоохранителя. Нанесен имущественный ущерб на сумму более 16 миллионов гривен", — говорится в сообщении.

Чтобы избежать ответственности, бывшие чиновники сбежали из Украины.

Напомним, ранее мы рассказывали об истории медика Майдана и ветерана АТО Елены Рекус.

Добавим, судья, защищавшая "судей Майдана", получила пожизненное заключение.