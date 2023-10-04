Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow ДБР завершило дело Майдана по расстрелу Небесной Сотни: будут судить Януковича и силовиков arrow

ДБР завершило дело Майдана по расстрелу Небесной Сотни: будут судить Януковича и силовиков

4 октября 2023 12:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
ДБР завершило дело Майдана по расстрелу Небесной Сотни: будут судить Януковича и силовиков
Митинг на Майдане в феврале 2014 года. Фото архивное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Государственное бюро расследований завершило расследование дела Майдана по расстрелу Небесной сотни в феврале 2014 года. Перед судом предстанут бывший президент Украины Виктор Янукович и представители силового блока того времени.

Об этом сообщает ДБР.

Читайте также:

Кого обвиняют в деле Майдана

"Работники ДБР завершили расследование масштабного дела по прежнему руководству государства за организацию разгона и расстрелов демонстрантов 18 — 20 февраля 2014 года. Обвинительный акт направлен в суд", — говорится в сообщении.

За расстрел Небесной сотни перед судом предстанут члены преступной группы, бывшие чиновники:

  • Президент Украины Виктор Янукович;
  • Министр внутренних дел Виталий Захарченко;
  • заместитель Министра внутренних дел;
  • Председатель СБУ Александр Якименко;
  • Первый заместитель Председателя СБУ — руководитель Антитеррористического центра Владимир Тоцкий;
  • Министр обороны Украины Павел Лебедев;
  • начальник Главного управления — командующий внутренними войсками Министерства внутренних дел Украины Станислав Шуляк;
  • и.о. начальника ГУМВД Украины в Киеве Валерий Коряк;
  • заместитель начальника ГУМВД Украины — начальник милиции общественной безопасности;
  • командир ГМОП "Беркут" при ГУМВД Украины в г. Киеве.

В чем обвиняют

Следователи установили, что 18-20 февраля 2014 года фигуранты отдавали приказы и принимали решение о применении специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для того, чтобы противодействовать и разогнать демонстрантов в центре столицы. Кроме того, чиновники организовали штурм Майдана под видом "антитеррористической операции", а уже 20 февраля приказали расстреливать митингующих.

Все это бывшие должностные лица делали с превышением власти, служебных полномочий и не имели для этого никаких законных оснований. К тому же, отдавая соответствующие приказы, фигуранты действовали в интересах РФ, которой давали присягу.

"Такие действия бывшего Президента и экскеровников правоохранительных органов привели к массовым жертвам среди участников акций протеста в центральной части Киева, в том числе к смерти 67 гражданским лицам. Всего пострадали 887 человек и 132 правоохранителя. Нанесен имущественный ущерб на сумму более 16 миллионов гривен", — говорится в сообщении.

Чтобы избежать ответственности, бывшие чиновники сбежали из Украины.

Напомним, ранее мы рассказывали об истории медика Майдана и ветерана АТО Елены Рекус.

Добавим, судья, защищавшая "судей Майдана", получила пожизненное заключение.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на войну в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз