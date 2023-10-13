В Днепре боец ВСУ потребовал 600 тыс. грн за начисление боевых выплат

Оперативники на месте происшествия. Фото: ГПУ

В Днепре сообщили о подозрении старшему лейтенанту Вооруженных сил Украины, потребовавшему 600 тыс. грн за начисление боевых выплат. Деньги он требовал от своего подчиненного.

Об этом сообщает Генпрокуратура Украины .

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При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона подозрение получил начальник группы одной из воинских частей по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УКУ).

Полученные офицером деньги. Фото: Генпрокуратура

По данным следствия, офицер требовал и получил 600 тыс. грн от подчиненного военнослужащего за отсутствие препятствий в начислении боевых выплат четырем военнослужащим его подразделения.

Оперативники на месте происшествия. Фото: Генпрокуратура

Оперативники задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Одни из вещественных доказательств. Фото: Генпрокуратура

Досудебное расследование осуществляется ГУ НП в Днепропетровской области, оперативное сопровождение – ТУ ГБР в Краматорске Донецкой области.

Работа оперативников. Источник: Генпрокуратура

Напомним, что ранее Генпрокуратура совместно с СБУ сообщили о подозрении экс-премьер-министру Украины Николаю Азарову и его приспешницам. Также благодаря ГПУ дело расстреливавших Майдан "беркутовцев" передали в суд.