У Київській області затримали шахрая, який ошукав матір загиблого воїна на майже 7 млн грн

Правоохоронці та затриманий шахрай. Фото: t.me/pgo_gov_ua

У Київській області затримали шахрая, який ошукав матір загиблого військового. Йому вдалося отримати майже 7 млн грн.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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Як діяв шахрай

"За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури мешканцю Київської області повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці та затриманий шахрай. Фото: t.me/pgo_gov_ua

За даними слідства, зловмисник залучив мешканців декількох областей України до незаконної оборудки. Вони телефонували потерпілій та пропонували вкласти грошові кошти нібито в іноземну інвестиційну компанію. Потім їй обіцяли отримання відсотка від вкладу, що є вигіднішим, аніж пропозиції в банках України.

Жінка шість місяців перебувала на зв'язку з шахраями та частинами вносила гроші нібито на відкритий для неї рахунок в компанії. Потерпіла передавала готівку довіреній особі підозрюваного на території Ужгородського району або переказувала кошти на банківські картки.

Вона зрозуміла, що її ошукали, тільки після того, як намагалася вивести свої вкладення та додатково сплатила для цього "страховий відсоток", але грошей так і не отримала. Після цього жінка повідомила про шахрайство правоохоронцям.

"З листопада 2022 року по квітень 2023 року підозрюваний ошукав матір військовослужбовця на майже 7 млн грн. Загальна сума, якою незаконно заволоділи шахраї, особи яких встановлюють, склала 7,5 млн грн. Це — кошти, які жінка отримала як грошову допомогу від держави після загибелі сина на війні. Сама потерпіла є уродженкою Донеччини, але у зв'язку з війною переїхала до Ужгорода", — йдеться у повідомленні.

Покарання для зловмисника

Правоохоронці затримали зловмисника у Київській області. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 13,2 млн грн застави.

Наразі встановлюються інші особи, які причетні до шахрайських дій.

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Дніпрі повідомили про підозру старшому лейтенанту Збройних сил України, який вимагав 600 тис. грн за нарахування бойових виплат. Гроші він вимагав зі свого підлеглого.

Також ми писали, що на Закарпатті заочно повідомили про підозру прикордоннику, який нещодавно втік разом з ухилянтами за кордон. Згодом виявилось, що фігурант перебуває у Москві та тривалий час є агентом російських спецслужб.