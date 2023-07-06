В Киевской области мужчина раскопал могилу и достал тело умершего
В Киевской области 51-летний мужчина надругался над могилой. Фигурант из села Гоголев Броварского района прибыл к центральному кладбищу, раскопал могилу и достал тело умершего человека.
Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.
Надругательство над могилой
Небытов рассказал, что вандал переместил тело умершего человека на территорию домовладения своего односельчанина. Об инциденте сообщил владелец дома, который нашел тело.
"По факту надругательства над могилой и незаконным завладением телом умершего следователи под процессуальным руководством Броварской прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении", — добавил Небытов.
Напомним, в Киевской области, а именно в Броварах, задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании подростка во время сеанса массажа. Обвиняемому сообщено о подозрении.
Также мы писали, что Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт по поводу 19-летнего жителя Киевской области. Его подозревают в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и причинении смертельного ДТП.