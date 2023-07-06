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В Киевской области мужчина раскопал могилу и достал тело умершего

6 июля 2023 21:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киевской области мужчина раскопал могилу и достал тело умершего
Мужчина, который раскопал могилу и достал тело умершего человека. Фото: t.me/andrii_nebytov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киевской области 51-летний мужчина надругался над могилой. Фигурант из села Гоголев Броварского района прибыл к центральному кладбищу, раскопал могилу и достал тело умершего человека.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

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Надругательство над могилой

Небытов рассказал, что вандал переместил тело умершего человека на территорию домовладения своего односельчанина. Об инциденте сообщил владелец дома, который нашел тело.

"По факту надругательства над могилой и незаконным завладением телом умершего следователи под процессуальным руководством Броварской прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении", — добавил Небытов.

Пост
Пост Небытова. Фото: скриншот

Напомним, в Киевской области, а именно в Броварах, задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании подростка во время сеанса массажа. Обвиняемому сообщено о подозрении.

Также мы писали, что Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт по поводу 19-летнего жителя Киевской области. Его подозревают в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и причинении смертельного ДТП.

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