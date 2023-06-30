Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow На Київщині затримали чоловіка, який зґвалтував підлітка під час масажу arrow

На Київщині затримали чоловіка, який зґвалтував підлітка під час масажу

30 червня 2023 14:40
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Київщині затримали чоловіка, який зґвалтував підлітка під час масажу
У Броварах масажисту, який зґвалтував підлітка, повідомили про підозру. Фото: Нацполіція
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Київській області, а саме у Броварах, затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтування підлітка під час сеансу масажу. Обвинуваченому повідомлено про підозру.

Про це повідомляє начального головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов та Офіс Генерального прокурора.

Читайте також:

Зґвалтував підлітка під час масажу

Як повідомляють слідчі, у Броварах майстер масажу під час сеансу зґвалтував 15-річного хлопця на території оздоровчо-реабілітаційного центру.

Поліція Київщини встановила, що підліток через певні вади зі здоров'ям тривалий час відвідував процедуру масажу. Під час чергового сеансу, на який неповнолітній прийшов сам, зловмисник і вчинив наругу.

 

На Київщині затримали чоловіка, який зґвалтував підлітка під час масажу. Фото: Офіс Генпрокурора

Після цього 46-річний чоловік наказав підлітку нічого не розповідати.

Станом на зараз підозрюваного затримали правоохоронці та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві викрили та затримали злочинців, які хотіли незаконно заволодіти квартирою вартістю майже у 3 млн гривень. Правоохоронні органи затримали їх під час спроби укласти договір у нотаріуса. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Навіщо Путін заслав Пригожина у Білорусь та що буде із Лукашенком: інтервʼю помічника Тихановської

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз