У Броварах масажисту, який зґвалтував підлітка, повідомили про підозру. Фото: Нацполіція

У Київській області, а саме у Броварах, затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтування підлітка під час сеансу масажу. Обвинуваченому повідомлено про підозру.

Про це повідомляє начального головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов та Офіс Генерального прокурора.

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Зґвалтував підлітка під час масажу

Як повідомляють слідчі, у Броварах майстер масажу під час сеансу зґвалтував 15-річного хлопця на території оздоровчо-реабілітаційного центру.

Поліція Київщини встановила, що підліток через певні вади зі здоров'ям тривалий час відвідував процедуру масажу. Під час чергового сеансу, на який неповнолітній прийшов сам, зловмисник і вчинив наругу.

На Київщині затримали чоловіка, який зґвалтував підлітка під час масажу. Фото: Офіс Генпрокурора

Після цього 46-річний чоловік наказав підлітку нічого не розповідати.

Станом на зараз підозрюваного затримали правоохоронці та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві викрили та затримали злочинців, які хотіли незаконно заволодіти квартирою вартістю майже у 3 млн гривень. Правоохоронні органи затримали їх під час спроби укласти договір у нотаріуса.