В Киевской области задержали мужчину, изнасиловавшего подростка во время массажа

В Броварах массажисту, изнасиловавшему подростка, сообщили о подозрении. Фото: Нацполиция

В Киевской области, а именно в Броварах, задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании подростка во время сеанса массажа. Обвиняемому доложено о подозрении.

Об этом сообщает начальник главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов и Офис Генерального прокурора.

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Как сообщают следователи, в Броварах мастер массажа во время сеанса изнасиловал 15-летнего парня на территории оздоровительно-реабилитационного центра.

Полиция Киевщины установила, что подросток из-за определенных проблем со здоровьем долгое время посещал процедуру массажа. Во время очередного сеанса, на который несовершеннолетний пришел сам, злоумышленник и надругался.

В Киевской области задержали мужчину, который изнасиловал подростка во время массажа. Фото: Офис Генпрокурора

После этого 46-летний мужчина приказал подростку ничего не рассказывать.

По состоянию на данный момент подозреваемого задержали правоохранители и поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве разоблачили и задержали преступников, которые хотели незаконно завладеть квартирой стоимостью почти 3 млн гривен. Правоохранительные органы задержали их при попытке заключить договор у нотариуса.