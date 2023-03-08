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Наруга над могилою військового заради ролика в TikTok: що загрожує підліткам-вандалам

8 березня 2023 19:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Могила загиблого українського воїна
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Поліція відкрила провадження за фактом наруги над могилою українського військового. Наразі встановлено чотирьох осіб, які вчиняли неправомірні дії.

Про це повідомляє поліція Черкаської області.

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Деталі

"Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та проводять необхідні процесуальні дії для встановлення повних обставин події. Правоохоронці опитують неповнолітніх та їхніх батьків", — йдеться у повідомленні.

У соціальних мережах шириться інформація про те, що неповнолітні у селі Івахни Уманського району зняли з надгробка військового прапор України та опублікували відео свого вчинку у "Tik-Tok".

"На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правопорушники встановлені, ними виявилися двоє хлопців та двоє дівчат, віком 14 років. Їх доставили до районного управління поліції, де нині вони разом із батьками дають свідчення. На батьків, за невиконання ними обов'язків щодо виховання дітей складено адміністративні протоколи", — повідомили у поліції.

Відомості про протиправні дії внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 297 КК України (Наруга над могилою, вчинена за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 338 КК України (Наруга над державними символами). Неповнолітнім загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавлення волі від чотирьох до семи років.

Розслідування у справі триває.

Нагадаємо, у Києві поліцейські затримали двох чоловіків, які підозрюються у зборі інформації про переміщення, рух та розташування українських ЗСУ та інших військових формувань в умовах воєнного стану.

Також ми писали, на Запоріжжі засуджено трьох неповнолітніх, які знущалися над колишнім однокласником. Прокурори в суді довели, що 15 січня 2022 року школярі вчинили сексуальне насильство.

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