Надругательство над могилой военного ради ролика в TikTok: что угрожает подросткам-вандалам

Могила погибшего украинского воина

Полиция открыла производство по факту надругательства над могилой украинского военного. В настоящее время установлены четыре человека, которые совершали неправомерные действия.

Об этом сообщает полиция Черкасской области.

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"Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований и проводят необходимые процессуальные действия для установления полных обстоятельств происшествия. Правоохранители опрашивают несовершеннолетних и их родителей", — говорится в сообщении.

В социальных сетях распространяется информация о том, что несовершеннолетние в селе Ивахны Уманского района сняли с надгробия военного флаг Украины и опубликовали видео своего поступка в "Tik-Tok".

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правонарушители установлены, ими оказались двое парней и две девушки, в возрасте 14 лет. Их доставили в районное управление полиции, где сейчас они вместе с родителями дают показания. На родителей, за невыполнение ими обязанностей по воспитанию детей составлены административные протоколы", — сообщили в полиции.

Сведения о противоправных действиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 297 УК Украины (Надругательство над могилой, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 338 УК Украины (Надругательство над государственными символами). Несовершеннолетним грозит наказание в виде ограничения свободы сроком от четырех до пяти лет или лишение свободы от четырех до семи лет.

Расследование по делу продолжается.

Напомним, в Киеве полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в сборе информации о перемещении, движении и расположении украинских ВСУ и других военных формирований в условиях военного положения.

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