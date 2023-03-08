Надругательство над могилой военного ради ролика в TikTok: что угрожает подросткам-вандалам
Полиция открыла производство по факту надругательства над могилой украинского военного. В настоящее время установлены четыре человека, которые совершали неправомерные действия.
Об этом сообщает полиция Черкасской области.
-
Знаменитости, которые видели НЛО и верят в пришельцев
-
Какой праздник отмечают 9 марта: приметы, традиции и запреты в этот день
-
Одесские медики дали советы, что есть, чтобы иметь хорошее зрение
-
На технике оккупантов в Мариуполе заметили новые отметки
-
Эмоции города: весенний праздник в Киеве глазами фотографа Новини.LIVE
-
Британия выразила обеспокоенность одобрением закона об "иноагентах" в Грузии
-
Возле Бахмута пограничники из минометов уничтожили восемь оккупантов
-
Собратья из 30-й бригады назвали имя расстрелянного военного за слова "Слава Украине", — Маляр
-
Гуманитарный штаб Одесской области рекомендует переход на денежную адресную помощь
-
Великобритания ввела санкции против гендерного насилия в нескольких странах
Подробности
"Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований и проводят необходимые процессуальные действия для установления полных обстоятельств происшествия. Правоохранители опрашивают несовершеннолетних и их родителей", — говорится в сообщении.
В социальных сетях распространяется информация о том, что несовершеннолетние в селе Ивахны Уманского района сняли с надгробия военного флаг Украины и опубликовали видео своего поступка в "Tik-Tok".
"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правонарушители установлены, ими оказались двое парней и две девушки, в возрасте 14 лет. Их доставили в районное управление полиции, где сейчас они вместе с родителями дают показания. На родителей, за невыполнение ими обязанностей по воспитанию детей составлены административные протоколы", — сообщили в полиции.
Сведения о противоправных действиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 297 УК Украины (Надругательство над могилой, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 338 УК Украины (Надругательство над государственными символами). Несовершеннолетним грозит наказание в виде ограничения свободы сроком от четырех до пяти лет или лишение свободы от четырех до семи лет.
Расследование по делу продолжается.
Напомним, в Киеве полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в сборе информации о перемещении, движении и расположении украинских ВСУ и других военных формирований в условиях военного положения.
Также мы писали, в Запорожье осуждены трое несовершеннолетних, которые издевались над бывшим одноклассником. Прокуроры в суде доказали, что 15 января 2022 года школьники совершили сексуальное насилие.