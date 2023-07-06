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У Київській області чоловік розкопав могилу та дістав тіло померлого

6 липня 2023 21:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Київській області чоловік розкопав могилу та дістав тіло померлого
Чоловік, який розкопав могилу та дістав тіло померлої людини. Фото: t.me/andrii_nebytov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Київській області 51-річний чоловік вчинив наругу над могилою. Фігурант із села Гоголів Броварського району прибув до центрального цвинтаря, розкопав могилу та дістав тіло померлої людини. 

Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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Наруга над могилою

Нєбитов розповів, що вандал перемістив тіло померлої людини на територію домоволодіння свого односельця. Про інцидент повідомив власник будинку, який знайшов тіло. 

"За фактом наруги над могилою та незаконним заволодінням тілом померлого слідчі за процесуальним керівництвом Броварської прокуратури повідомили фігуранту про підозру", — додав Нєбитов.

Пост
Допис Нєбитова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Київській області, а саме у Броварах, затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні підлітка під час сеансу масажу. Обвинуваченому повідомлено про підозру.

Також ми писали, що Київська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 19-річного мешкання Київщини. Його підозрюють у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного спʼяніння та спричиненні смертельної ДТП.

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