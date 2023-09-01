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В Киеве злоумышленник угнал авто благотворительного фонда и обманул волонтера

1 сентября 2023 16:58
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве злоумышленник угнал авто благотворительного фонда и обманул волонтера
Задержанный фигурант дела. Фото: Киевская городская прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столице мужчина решил нажиться на благотворителях. Фигурант дела угнал автомобиль благотворительного фонда и обманул волонтера на закупке бронешлемов.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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По данным следствия, мужчина представился военнослужащим и вошел в доверие к волонтеру.

Он предложил купить бронешлемы иностранного производства для нужд защитников по выгодной цене. Потерпевшая согласилась и перечислила злоумышленнику 37 тысяч гривен.

Также обвиняемый тайно проник на территорию одного из СТО и похитил автомобиль, принадлежавший благотворительному фонду.

Мужчину задержали. В настоящее время он находится в СИЗО. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

 

Задержанный фигурант дела. Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, ранее мы писали, что в столице полицейские поймали горе-бизнесмена и его сообщницу, которые воровали дорогие брендовые вещи. Фигуранты дела обещали заказчикам продать люксовую одежду за полцены.

Добавим, находясь в киевском СИЗО, злоумышленник незаконно завладел деньгами во время фиктивного сбора на ВСУ. Мужчина притворялся волонтером, однако полученные средства он не передал на помощь армии, а использовал в собственных целях.

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