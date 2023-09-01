У Києві зловмисник викрав авто благодійного фонду та ошукав волонтерку
У столиці чоловік вирішив нажитися на благодійниках. Фігурант справи викрав автомобіль благодійного фонду та ошукав волонтерку на закупівлі бронешоломів.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Деталі справи
За даними слідства, чоловік представився військовослужбовцем і увійшов у довіру до волонтерки.
Він запропонував купити бронешоломи іноземного виробництва для потреб захисників за вигідною ціною. Потерпіла згодилась і перерахувала зловмиснику 37 тисяч гривень.
Також обвинувачений таємно проник на територію одного із СТО та викрав автівку, яка належала благодійному фонду.
Чоловіка затримали. Наразі він перебуває в СІЗО. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в столиці поліціянти спіймали горе-бізнесмена та його спільницю, які крали дорогі брендові речі. Фігуранти справи обіцяли замовникам продати люксовий одяг за пів ціни.
Додамо, перебуваючи у київському СІЗО, зловмисник незаконно заволодів грошима під час фіктивних зборів на ЗСУ. Чоловік вдавав із себе волонтера, однак отримані кошти він не передав на допомогу армії, а використовував у власних цілях.