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У Києві зловмисник викрав авто благодійного фонду та ошукав волонтерку

1 вересня 2023 16:58
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві зловмисник викрав авто благодійного фонду та ошукав волонтерку
Затриманий фігурант справи. Фото: Київська міська прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці чоловік вирішив нажитися на благодійниках. Фігурант справи викрав автомобіль благодійного фонду та ошукав волонтерку на закупівлі бронешоломів.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Деталі справи

За даними слідства, чоловік представився військовослужбовцем і увійшов у довіру до волонтерки.

Він запропонував купити бронешоломи іноземного виробництва для потреб захисників за вигідною ціною. Потерпіла згодилась і перерахувала зловмиснику 37 тисяч гривень.

Також обвинувачений таємно проник на територію одного із СТО та викрав автівку, яка належала благодійному фонду.

Чоловіка затримали. Наразі він перебуває в СІЗО. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

 

Затриманий фігурант справи. Фото: Київська міська прокуратура 

Нагадаємо, раніше ми писали, що в столиці поліціянти спіймали горе-бізнесмена та його спільницю, які крали дорогі брендові речі. Фігуранти справи обіцяли замовникам продати люксовий одяг за пів ціни.

Додамо, перебуваючи у київському СІЗО, зловмисник незаконно заволодів грошима під час фіктивних зборів на ЗСУ. Чоловік вдавав із себе волонтера, однак отримані кошти він не передав на допомогу армії, а використовував у власних цілях.

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