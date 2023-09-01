У Києві затримали "бізнесменів", які крали брендовий одяг та перепродавали його. Фото: поліція Києва

У столиці поліціянти спіймали горе-бізнесмена та його спільницю, які крали дорогі брендові речі. Фігуранти справи обіцяли замовникам продати люксовий одяг за півціни.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Деталі справи

За даними слідства, зловмисник створив сайт, на якому пропонував купити брендові речі за півціни.

Після того, як люди робили замовлення, чоловік разом із спільницею йшли до магазину та крали замовлений товар.

Організатором "схеми" виявився киянин 1971 року народження, який раніше був судимий за вчинення майнових злочинів.

До "бізнесу" фігурант справи залучив свою знайому. Жінка також місцева жителька 1997 року народження, яка теж раніше судима.

"Отримавши замовлення, спільники вирушали до торгових центрів, де підшукавши потрібні речі. За розробленим злочинним планом, жінка несла товар до примірочної, де знімала з нього магнітні кліпси та ховала собі у рюкзак, а організатор схеми чекав на неї в авто", — кажуть поліціянти.

Фігурантам справи загрожує до восьми років позбавлення волі.

У Києві затримали "бізнесменів", які крали брендовий одяг та перепродавали його. Фото: поліція Києва

У Києві затримали "бізнесменів", які крали брендовий одяг та перепродавали його. Фото: поліція Києва

У Києві затримали "бізнесменів", які крали брендовий одяг та перепродавали його. Фото: поліція Києва

Нагадаємо, раніше ми писали, що у столиці нетвереза водійка спричинила ДТП. Також дівчина перевозила наркотичні речовини в автівці. Поліціянти затримали фігурантку справи.