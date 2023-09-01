В Киеве задержали "бизнесменов", которые воровали брендовую одежду и перепродавали ее. Фото: полиция Киева

В столице полицейские поймали горе-бизнесмена и его сообщницу, которые воровали дорогие брендовые вещи. Фигуранты дела обещали заказчикам продать люксовую одежду за полцены.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Детали дела

По данным следствия, злоумышленник создал сайт, на котором предлагал купить брендовые вещи за полцены.

После того, как люди делали заказ, мужчина вместе с сообщницей шли в магазин и воровали заказанный товар.

Организатором "схемы" оказался киевлянин 1971 года рождения, ранее судимый за совершение имущественных преступлений.

В "бизнес" фигурант дела привлек свою знакомую. Женщина также местная жительница 1997 года рождения, тоже ранее судимая.

"Получив заказ, подельники отправлялись в торговые центры, где подыскав нужные вещи. По разработанному преступному плану, женщина несла товар в примерочную, где снимала с него магнитные клипсы и прятала себе в рюкзак, а организатор схемы ждал ее в авто", — говорят полицейские.

Фигурантам дела грозит до восьми лет лишения свободы.

В Киеве задержали "бизнесменов", которые воровали брендовую одежду и перепродавали ее. Фото: полиция Киева

В Киеве задержали "бизнесменов", которые воровали брендовую одежду и перепродавали ее. Фото: полиция Киева

В Киеве задержали "бизнесменов", которые воровали брендовую одежду и перепродавали ее. Фото: полиция Киева

Напомним, ранее мы писали, что в столице нетрезвая водительница совершила ДТП. Также девушка перевозила наркотические вещества в машине. Полицейские задержали фигурантку дела.