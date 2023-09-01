В Киеве задержали "бизнесменов", которые воровали брендовую одежду и перепродавали ее
В столице полицейские поймали горе-бизнесмена и его сообщницу, которые воровали дорогие брендовые вещи. Фигуранты дела обещали заказчикам продать люксовую одежду за полцены.
Об этом сообщает полиция Киева.
Детали дела
По данным следствия, злоумышленник создал сайт, на котором предлагал купить брендовые вещи за полцены.
После того, как люди делали заказ, мужчина вместе с сообщницей шли в магазин и воровали заказанный товар.
Организатором "схемы" оказался киевлянин 1971 года рождения, ранее судимый за совершение имущественных преступлений.
В "бизнес" фигурант дела привлек свою знакомую. Женщина также местная жительница 1997 года рождения, тоже ранее судимая.
"Получив заказ, подельники отправлялись в торговые центры, где подыскав нужные вещи. По разработанному преступному плану, женщина несла товар в примерочную, где снимала с него магнитные клипсы и прятала себе в рюкзак, а организатор схемы ждал ее в авто", — говорят полицейские.
Фигурантам дела грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали, что в столице нетрезвая водительница совершила ДТП. Также девушка перевозила наркотические вещества в машине. Полицейские задержали фигурантку дела.