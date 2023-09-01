Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow Шахрай у Києві обдурив понад 30 громадян фейковими зборами на ЗСУ arrow

Шахрай у Києві обдурив понад 30 громадян фейковими зборами на ЗСУ

1 вересня 2023 12:33
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Шахрай у Києві обдурив понад 30 громадян фейковими зборами на ЗСУ
Затриманий зловмисник. Фото: Київська міська прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Перебуваючи у київському СІЗО, зловмисник незаконно заволодів грошима під час фіктивних зборів на ЗСУ. Чоловік вдавав із себе волонтера, однак отримані кошти він не передав на допомогу армії, а використовував у власних цілях.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Читайте також:

Деталі справи

Упродовж серпня-листопада 2022 року чоловік, перебуваючи в столичному СІЗО, отримав мобільний телефон та сім-карту, за допомогою чого створив акаунт у соціальній мережі.

"Під виглядом волонтера чоловік розмітив оголошення про збір грошових коштів начебто на потреби Збройних сил України, вказавши номери банківських карток, якими він користувався до моменту його поміщення до слідчого ізолятора", — кажуть правоохоронці.

Зловмисник не передав кошти на ЗСУ, а привласнював. У такий спосіб він ошукав понад 30 громадян.

Під час судового розгляду обвинувачений свою провину визнав повністю.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Київській області правоохоронці викрили підприємця, який незаконно присвоїв собі бюджетні кошти під час відновлення дитячих закладів. Йдеться про суму в розмірі 380 тисяч гривень.

Додамо, під час безпекових заходів у Київській області протягом літа прикордонники викрили 34 особи, які причетні до колабораційної діяльності. А також знайшли дві тисячі підробних документів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

None

Політичне майбутнє Притули: піде в Раду чи знову боротиметься за крісло мера Києва

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз