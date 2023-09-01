Шахрай у Києві обдурив понад 30 громадян фейковими зборами на ЗСУ

Затриманий зловмисник. Фото: Київська міська прокуратура

Перебуваючи у київському СІЗО, зловмисник незаконно заволодів грошима під час фіктивних зборів на ЗСУ. Чоловік вдавав із себе волонтера, однак отримані кошти він не передав на допомогу армії, а використовував у власних цілях.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Деталі справи

Упродовж серпня-листопада 2022 року чоловік, перебуваючи в столичному СІЗО, отримав мобільний телефон та сім-карту, за допомогою чого створив акаунт у соціальній мережі.

"Під виглядом волонтера чоловік розмітив оголошення про збір грошових коштів начебто на потреби Збройних сил України, вказавши номери банківських карток, якими він користувався до моменту його поміщення до слідчого ізолятора", — кажуть правоохоронці.

Зловмисник не передав кошти на ЗСУ, а привласнював. У такий спосіб він ошукав понад 30 громадян.

Під час судового розгляду обвинувачений свою провину визнав повністю.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Київській області правоохоронці викрили підприємця, який незаконно присвоїв собі бюджетні кошти під час відновлення дитячих закладів. Йдеться про суму в розмірі 380 тисяч гривень.

Додамо, під час безпекових заходів у Київській області протягом літа прикордонники викрили 34 особи, які причетні до колабораційної діяльності. А також знайшли дві тисячі підробних документів.