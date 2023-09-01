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Прикодонники розповіли, скільки тисяч підробних документів виявили протягом літа на Київщині

1 вересня 2023 11:32
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Прикодонники розповіли, скільки тисяч підробних документів виявили протягом літа на Київщині
Прикордонник перевіряє документи. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Під час безпекових заходів у Київській області протягом літа прикордонники викрили 34 особи, які причетні до колабораційної діяльності. А також знайшли дві тисячі підробних документів.

Про це повідомляє МВС.

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Безпекові заходи протягом літа

Окрім викритих колаборантів, прикордонники також виявили 1840 недійсних і підроблених документів. Серед них — паспорти, візи, посвідки на проживання в Україні, посвідчення водія тощо.

У 107 іноземців зафіксували перевищення терміну перебування в Україні.

 

У ДПСУ розповіли про безпекові заходи протягом літа. Фото: ДПСУ

Доручення уповноважених державних органів

Також протягом трьох місяців літа прикордонники виконали майже 3 тисячі доручень уповноважених державних органів.

Виявили та передали компетентним органам понад 100 осіб, які перебували в розшуку за вчинення різних правопорушень. 131 особу передали до Нацполіції через підозру керування транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

У 78 випадках виявили наркотичні речовини та психотропи, які виявляли за допомогою службових собак.

Ситуація з перетином кордону

Нагадаємо, станом на сьогодні, 1 вересня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

Також ми писали, що державний кордон щодня перетинають багато людей, не полишають спроб виїхати й чоловіки, що намагаються уникнути мобілізації. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів про зміни в перетині кордону України, співпрацю з військкоматами та особливості роботи КПП "Покровка" Сумської області.

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