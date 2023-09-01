Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow Пограничники рассказали, сколько тысяч поддельных документов обнаружили в течение лета на Киевщине arrow

Пограничники рассказали, сколько тысяч поддельных документов обнаружили в течение лета на Киевщине

1 сентября 2023 11:32
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Пограничники рассказали, сколько тысяч поддельных документов обнаружили в течение лета на Киевщине
Пограничник проверяет документы. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Во время мероприятий безопасности в Киевской области в течение лета пограничники разоблачили 34 человека, причастных к коллаборационной деятельности. А также обнаружили две тысячи поддельных документов.

Об этом сообщает МВД.

Читайте также:

Меры безопасности в течение лета

Кроме разоблаченных коллаборантов, пограничники обнаружили 1840 недействительных и поддельных документов. Среди них — паспорта, визы, виды на жительство в Украине, водительские права и т.д.

В 107 иностранцев зафиксировали превышение срока пребывания в Украине.

 

В ГПСУ рассказали о мерах безопасности в течение лета. Фото: ГПСУ

Поручение уполномоченных государственных органов

Также в течение трех месяцев лета пограничники выполнили около 3 тысяч поручений уполномоченных государственных органов.

Обнаружили и передали компетентным органам более 100 человек, находившихся в розыске за совершение различных правонарушений. 131 человек был передан в Нацполицию из-за подозрения в управлении транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В 78 случаях были обнаружены наркотические вещества и психотропы, которые обнаруживали с помощью служебных собак.

Ситуация с пересечением границы

Напомним, на сегодня, 1 сентября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Также мы писали, что государственную границу каждый день пересекают многие люди, не оставляют попыток уехать и мужчины, пытающиеся избежать мобилизации. Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал об изменениях в пересечении границы Украины, сотрудничестве с военкоматами и особенностях работы КПП "Покровка" Сумской области.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

None

Политическое будущее Притулы: пойдет в Раду или снова будет бороться за кресло мэра Киева

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз