Пограничники рассказали, сколько тысяч поддельных документов обнаружили в течение лета на Киевщине

Пограничник проверяет документы. Фото: google.com

Во время мероприятий безопасности в Киевской области в течение лета пограничники разоблачили 34 человека, причастных к коллаборационной деятельности. А также обнаружили две тысячи поддельных документов.

Об этом сообщает МВД.

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Меры безопасности в течение лета

Кроме разоблаченных коллаборантов, пограничники обнаружили 1840 недействительных и поддельных документов. Среди них — паспорта, визы, виды на жительство в Украине, водительские права и т.д.

В 107 иностранцев зафиксировали превышение срока пребывания в Украине.

В ГПСУ рассказали о мерах безопасности в течение лета. Фото: ГПСУ

Поручение уполномоченных государственных органов

Также в течение трех месяцев лета пограничники выполнили около 3 тысяч поручений уполномоченных государственных органов.

Обнаружили и передали компетентным органам более 100 человек, находившихся в розыске за совершение различных правонарушений. 131 человек был передан в Нацполицию из-за подозрения в управлении транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В 78 случаях были обнаружены наркотические вещества и психотропы, которые обнаруживали с помощью служебных собак.

Ситуация с пересечением границы

Напомним, на сегодня, 1 сентября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Также мы писали, что государственную границу каждый день пересекают многие люди, не оставляют попыток уехать и мужчины, пытающиеся избежать мобилизации. Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал об изменениях в пересечении границы Украины, сотрудничестве с военкоматами и особенностях работы КПП "Покровка" Сумской области.