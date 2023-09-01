Мошенник в Киеве обманул более 30 граждан фейковым собранием на ВСУ

Задержанный злоумышленник. Фото: Киевская городская прокуратура

Находясь в киевском СИЗО, злоумышленник незаконно завладел деньгами во время фиктивного собрания на ВСУ. Мужчина притворялся волонтером, однако полученные средства он не передал на помощь армии, а использовал в собственных целях.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Детали дела

В августе-ноябре 2022 года мужчина, находясь в столичном СИЗО, получил мобильный телефон и сим-карту, с помощью чего создал аккаунт в социальной сети.

"Под видом волонтера мужчина разметил объявление о сборе денежных средств вроде бы на нужды Вооруженных сил Украины, указав номера банковских карт, которыми он пользовался до момента его помещения в следственный изолятор", — говорят правоохранители.

Злоумышленник не передал средства на ВСУ, а присваивал. Таким образом, он обманул более 30 граждан.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый свою вину признал полностью.

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области стражи порядка разоблачили предпринимателя, который незаконно присвоил себе бюджетные средства во время восстановления детских заведений. Речь идет о сумме в размере 380 тысяч гривен.

Добавим, во время мероприятий безопасности в Киевской области в течение лета пограничники разоблачили 34 человека, причастных к коллаборационной деятельности. А также обнаружили две тысячи поддельных документов.