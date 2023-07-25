В Киеве разоблачили коррупционную схему с закупкой новогодней елки на вокзале

Полицейская и задержанная фигурантка. Фото: скриншот из видео

В Киеве разоблачили коррупцию с закупкой новогодней елки на вокзале. Правоохранители объявили подозрение чиновнице Укрзализныци в злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщает МВД.

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Коррупция с елкой

"Должностное лицо АО "Укрзализныци" во время проведения закупок для организации праздничных мероприятий внесло заведомо антиконкурентные данные по особенностям продукции, ее упаковке, условиям и стандартам", — говорится в сообщении.

В МВД рассказали, что это позволило принять участие в тендере подконтрольным предприятиям и сформировать коммерческое предложение на товар по ценам значительно выше рыночных.

После этого с победителем заключили договор на закупку искусственной новогодней елки. Ее установили на железнодорожном вокзале столицы. Сумма нанесенного ущерба — более 380 тысяч гривен.

"Начальнице одного из отделов производственного подразделения филиала "Вокзальная компания" АО "Укрзализныця" сообщили о подозрении. Ей инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины", — добавили в МВД.

Напомним, руководитель одного из столичных коммунальных предприятий организовал коррупционную схему размещения аттракционов и торговых мест. Правоохранители сообщили ему о подозрении.

Также мы писали, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную коррупционную схему на сумму более 450 млн грн госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина", что стало результатом сотрудничества следователей из Украины, Эстонии и Франции под эгидой Евроюста.