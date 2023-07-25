У Києві викрили корупційну схему із закупівлею новорічної ялинки на вокзалі

Поліцейська та затримана фігурантка. Фото: скриншот з відео

У Києві викрили корупцію з закупівлею новорічної ялинки на вокзалі. Правоохоронці оголосили підозру посадовиці Укрзалізниці у зловживанні службовим становищем.

Про це повідомляє МВС.

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Корупція із ялинкою

"Посадова особа АТ "Укрзалізниці" під час проведення закупівель для організації святкових заходів внесла завідомо антиконкурентні дані щодо особливостей продукції, її упаковки, умов та стандартів", — йдеться у повідомленні.

У МВС розповіли, що це дозволило взяти участь у тендері підконтрольним підприємствам та сформувати комерційну пропозицію на товар за цінами, що значно вище ринкових.

Після цього з переможцем уклали договір на закупівлю штучної новорічної ялинки. Її встановили на залізничному вокзалі столиці. Сума завданих збитків — понад 380 тисяч гривень.

"Начальниці одного з відділів виробничого підрозділу філії "Вокзальна компанія" АТ "Укрзалізниця" повідомили про підозру. Їй інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України", — додали в МВС.

Нагадаємо, керівник одного із столичних комунальних підприємств організував корупційну схему розміщення атракціонів та місць торгівлі. Правоохоронці повідомили йому про підозру.

Також ми писали, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну корупційну схему на суму понад 450 млн грн держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна". Це стало результатом співпраці слідчих із України, Естонії та Франції під егідою Євроюсту.