В Киеве будут судить наркодельца, который хранил амфетамин в банках из-под смазки

Фигуранту грозит от 9 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества

В Киеве будут судить 26-летнего мужчину, который незаконно приобрел и хранил наркотики с целью сбыта. Фигурант решил спрятать амфетамин в банках из-под смазки.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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"Святошинской окружной прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении 26-летнего молодого человека, который незаконно приобрел и хранил с целью сбыта психотропные вещества в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Согласно материалам уголовного производства, правонарушитель нелегально приобрел амфетамин и хранил наркотик в целях дальнейшего сбыта.



Во время личного обыска правоохранители изъяли коробку с восемью металлическими банками из-под смазки. Внутри емкостей были спрятаны пакеты с амфетамином. К тому же, по месту жительства был найден еще один пакет с наркотиками.



"В общей сложности было изъято более 300 гр психотропного вещества. Стоимость изъятого амфетамина составляет около 200 тысяч гривен", — сообщили в прокуратуре.



За совершение этого преступления фигуранту грозит от 9 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители прекратили деятельность незаконной нарколаборатории. Три человека организовали производство психотропного вещества "Альфа-PVP" в помещении заброшенной фермы.

Также мы писали, что четыре человека в Киеве устроили подпольную нарколабораторию. Бандиты производили амфетамин, общая ежемесячная прибыль злоумышленников составила 2 млн гривен.

Добавим, в Полтавской области правоохранители задержали трех дельцов, которые наладили схему сбыта наркозакладок. Для своей незаконной деятельности правонарушители разработали маршрут транспортировки мастер-кладов с большим количеством расфасованных доз.