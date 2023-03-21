У Запоріжжі викрили наркоділків, які обладнали незаконний бізнес у покинутій фермі
Правоохоронці припинили діяльність незаконної нарколабораторії. Три чоловіки організували виробництво психотропної речовини "Альфа-PVP" у приміщенні покинутої ферми.
Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.
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Наркобізнес на покинутій фермі
Правоохоронці затримали у Запоріжжі трьох чоловіків, які організували незаконне підприємство із виробництва наркотиків.
Нарколабораторію зловмисники обладнали у сусідній Дніпропетровській області, біля Нікополя.
Для цього вони використали порожнє приміщення покинутої ферми.
Деталі наркобізнесу
Як встановило слідство, наркоділки виробляли особливо небезпечну психотропну речовину — "Альфа-PVP".
Продавали свою продукцію вони через інтернет-магазин та Telegram-канал.
Щомісяця незаконна діяльність приносила бандитам від 6 до 9 мільйонів гривень.
Обшуки і підозри
Правоохоронці провели півтора десятки обшуків у місцях проживання фігурантів та на “виробництві”.
Були вилучені 35 кг готового "Альфа-PVP" та 30 літрів психотропної речовини на завершальному етапі синтезу.
Також як доказ протиправної діяльності були вилучені близько 800 літрів різноманітних прекурсорів, лабораторне обладнання, гроші, автомобілі, чорнові записи, також мобільні телефони і банківські картки.
Двом із трьох фігурантів повідомили підозру по ст. 208 КПК України.
Нагадаємо, у середині березня на Київщині "накрили" нарколабораторію, яка виготовляла до 200 кг метадону щомісяця.
Фото: Запорізька обласна прокуратура