​​​​​​​У Запоріжжі викрили наркоділків, які обладнали незаконний бізнес у покинутій фермі

Нарколабораторія у покинутому приміщенні під Нікополем

Правоохоронці припинили діяльність незаконної нарколабораторії. Три чоловіки організували виробництво психотропної речовини "Альфа-PVP" у приміщенні покинутої ферми.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Наркобізнес на покинутій фермі

Правоохоронці затримали у Запоріжжі трьох чоловіків, які організували незаконне підприємство із виробництва наркотиків.

Нарколабораторію зловмисники обладнали у сусідній Дніпропетровській області, біля Нікополя.

Для цього вони використали порожнє приміщення покинутої ферми.

Деталі наркобізнесу

Як встановило слідство, наркоділки виробляли особливо небезпечну психотропну речовину — "Альфа-PVP".

Продавали свою продукцію вони через інтернет-магазин та Telegram-канал.

Щомісяця незаконна діяльність приносила бандитам від 6 до 9 мільйонів гривень.

Обшуки і підозри

Правоохоронці провели півтора десятки обшуків у місцях проживання фігурантів та на “виробництві”.

Були вилучені 35 кг готового "Альфа-PVP" та 30 літрів психотропної речовини на завершальному етапі синтезу.

Також як доказ протиправної діяльності були вилучені близько 800 літрів різноманітних прекурсорів, лабораторне обладнання, гроші, автомобілі, чорнові записи, також мобільні телефони і банківські картки.

Двом із трьох фігурантів повідомили підозру по ст. 208 КПК України.

Нагадаємо, у середині березня на Київщині "накрили" нарколабораторію, яка виготовляла до 200 кг метадону щомісяця.

Фото: Запорізька обласна прокуратура