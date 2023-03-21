В Запорожье разоблачили наркодельцов, которые оборудовали незаконный бизнес в заброшенной ферме
Правоохранители приостановили деятельность незаконной нарколаборатории. Три человека организовали производство психотропного вещества "Альфа-PVP" в помещении заброшенной фермы.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.
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Наркобизнес на заброшенной ферме
Правоохранители задержали в Запорожье троих мужчин, организовавших незаконное предприятие по производству наркотиков.
Нарколабораторию злоумышленники оборудовали в соседней Днепропетровской области возле Никополя.
Для этого они использовали пустое помещение заброшенной фермы.
Детали наркобизнеса
Как установило следствие, наркодельцы производили особо опасное психотропное вещество — "Альфа-PVP".
Продавали свою продукцию через интернет-магазин и Telegram-канал.
Ежемесячно незаконная деятельность приносила бандитам от 6 до 9 миллионов гривен.
Обыски и подозрения
Правоохранители провели полтора десятка обысков в местах проживания фигурантов и на производстве.
Были изъяты 35 кг готового Альфа-PVP и 30 литров психотропного вещества на завершающем этапе синтеза.
Также в качестве доказательства противоправной деятельности были изъяты около 800 литров всевозможных прекурсоров, лабораторное оборудование, деньги, автомобили, черновые записи, а также мобильные телефоны и банковские карты.
Двум из трех фигурантов сообщили подозрение по ст. 208 УПК Украины.
Напомним, в середине марта в Киевской области "накрыли" нарколабораторию, которая производила до 200 кг метадона ежемесячно.
Фото: Запорожская областная прокуратура