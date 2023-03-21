В Запорожье разоблачили наркодельцов, которые оборудовали незаконный бизнес в заброшенной ферме

Нарколаборатория в заброшенном помещении под Никополем

Правоохранители приостановили деятельность незаконной нарколаборатории. Три человека организовали производство психотропного вещества "Альфа-PVP" в помещении заброшенной фермы.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Наркобизнес на заброшенной ферме

Правоохранители задержали в Запорожье троих мужчин, организовавших незаконное предприятие по производству наркотиков.

Нарколабораторию злоумышленники оборудовали в соседней Днепропетровской области возле Никополя.

Для этого они использовали пустое помещение заброшенной фермы.

Детали наркобизнеса

Как установило следствие, наркодельцы производили особо опасное психотропное вещество — "Альфа-PVP".

Продавали свою продукцию через интернет-магазин и Telegram-канал.

Ежемесячно незаконная деятельность приносила бандитам от 6 до 9 миллионов гривен.

Обыски и подозрения

Правоохранители провели полтора десятка обысков в местах проживания фигурантов и на производстве.

Были изъяты 35 кг готового Альфа-PVP и 30 литров психотропного вещества на завершающем этапе синтеза.

Также в качестве доказательства противоправной деятельности были изъяты около 800 литров всевозможных прекурсоров, лабораторное оборудование, деньги, автомобили, черновые записи, а также мобильные телефоны и банковские карты.

Двум из трех фигурантов сообщили подозрение по ст. 208 УПК Украины.

Напомним, в середине марта в Киевской области "накрыли" нарколабораторию, которая производила до 200 кг метадона ежемесячно.

Фото: Запорожская областная прокуратура