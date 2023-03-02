ДБР викрило правоохоронця з Миколаївщини, який налагодив збут наркотиків в області
Працівники ДБР викрили на Миколаївщині правоохоронця, який причетний до збуту наркотиків в області. Окрім того, чоловік виявився затятим любителем радянської символіки.
Про це інформує пресслужба відомства.
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Деталі
За даними слідства, правоохоронець залучив до наркобізнесу свою співмешканку та інших ділків. Вони шукали "клієнтів" через створений Telegram-канал де і повідомляли про залишені "закладки".
Під час обшуку за місцем проживання чоловіка було виявлено близько сотні пакунків з розфасованими наркотиками на суму близько 100 тис. грн. Крім того, вилучені телефони із сотнею фотографій із їх "закладками" по території регіону. У правоохоронця серед іншого зберігалась й радянська символіка.
Чоловіку вже повідомлено про підозру у незаконному збуті наркотичних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України). Вирішується питання щодо обрання правоохоронцю запобіжного заходу.
Відомо, що санкція цієї статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, прокуратура підозрює ексочільника поліції Вінниччини у держзраді.