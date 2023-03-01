Прокуратура підозрює ексочільника поліції Вінниччини у держзраді

Експосадовець співпрацював з спецслужбами рф

Офіс генерального прокурора продовжує викривати колаборантів. Цього разу правоохоронці зібрали доказову базу, що ексочільник поліції Вінниччини працював на ворога.

Про це інформує пресслужба відомства.

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Так, за даними слідства, ще у 2018 році експосадовець поліції перебуваючи в Криму, надавав куратору з фсб рф інформацію про українських політиків, керівників підприємств паливно-енергетичної галузі, власників інтернет-ресурсів, які, на його думку, можуть бути використані для ведення підривної діяльності проти України.

Також чоловік передав загарбникам персональну інформацію щодо українських військових та правоохоронних органів. Окрім того, після 24 лютого ексочільник поліції особисто розробив та надіслав куратору план проведення диверсійної роботи на території України.

Відомо, що чоловік активно співпрацював з лідером та депутатами "Партії Шарія".

Нагадаємо, раніше ми писали, що столична прокуратура викрила експрацівника військкомату, який за гроші допомагав чоловікам незаконно перетнути кордон.