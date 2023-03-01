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Експрацівник військкомату за гроші допомагав чоловікам незаконно перетнути кордон

1 березня 2023 14:19
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Прокуратура викрила експрацівника військкомату, який допомагав чоловікам незаконно перетнути кордон
Прокуратура викрила чергову злочинну схему
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Київська міська прокуратура викрила колишнього працівника військкомату, який разом з сином організував злочинну схему. Ділки допомагали чоловікам перетнути кордон у незаконний спосіб.

Про це інформує пресслужба відомства.

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Що відомо

За даними слідства, мешканець столиці та його батько, уродженець Ростовської області рф, який є колишнім працівником військового комісаріату у змові з іншими особами організували злочинну схему. Ділки за грошову "винагороду" пропонували чоловікам "законний" виїзд з України в умовах війни.

Зокрема, пропонувалось оформлення довідок військово-лікарської комісії, відповідно до яких "замовники" визнавалися непридатними до військової служби за станом здоров’я з подальшим їх виключенням з військового обліку.

Вартість виготовлення усіх необхідних "документів" складала 6-7 тисяч доларів. Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що СБУ викрила працівника столичної медико-соціальної експертизи, який допомагав чоловікам уникати призову. 

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