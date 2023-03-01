Прокуратура разоблачила экс-работника военкомата, который помогал мужчинам незаконно пересечь границу

Экс-работник военкомата за деньги помогал мужчинам незаконно пересечь границу
Киевская городская прокуратура разоблачила бывшего работника военкомата, который вместе с сыном организовал преступную схему. Дельцы помогали мужчинам пересечь границу незаконным способом.
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
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Что известно
По данным следствия, житель столицы и его отец, уроженец Ростовской области рф, бывший работник военного комиссариата в сговоре с другими лицами организовали преступную схему. Дельцы за денежное "вознаграждение" предлагали мужчинам "законный" выезд из Украины в условиях войны.
В частности, предлагалось оформление справок военно-врачебной комиссии, в соответствии с которыми "заказчики" признавались непригодными к военной службе по состоянию здоровья с последующим их исключением из военного учета.
Стоимость изготовления всех необходимых "документов" составляла 6-7 тысяч долларов. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
Напомним, ранее мы писали, что СБУ разоблачила работника столичной медико-социальной экспертизы, который помогал мужчинам избегать призыва.