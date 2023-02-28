Працівник столичної медико-соціальної експертизи допомагав чоловікам уникати призову, — СБУ

Допомагав уникати призову: СБУ викрила працівника столичної медико-соціальної експертизи
СБУ заблокувала ще три схеми ухилення від призову українських громадян на військову службу. Серед ділків — працівник столичної медико-соціальної експертизи.
Про це інформує Служба безпеки України.
-
"Професіоналізм росіян" на користь ЗСУ: окупант скаржиться, що його побратими збивають свої ж БпЛА
-
Загальна мобілізація 2023: чи візьмуть до ЗСУ з патологією суглоба
-
Понад мільйон українців втратили власне житло: Шуляк назвала області, де найважча ситуація
-
Одеські медики допомагатимуть на деокупованих територіях Миколаївщини
-
Працюють за дякую: у Мелітополі окупанти залишили бюджетників без зарплати
-
Журналісти показали будинок путіна на Валдаї: як виглядає розкіш "кремлівського царя"
-
"Олександрія" Ротаня запросила форварда донецького "Шахтаря": що відомо
-
Держава нараховує компенсації військовим за піднайом житла: що потрібно знати
-
Одні виходять на мітинги, інші — ковтають язики: як співіснують у Грузії українці та росіяни
-
Росіяни намагаються знайти шляхи обходу української ППО, — Гуменюк
Деталі
Як повідомляють в СБУ, у ході слідчо-оперативних дій в декількох областях України викрито сімох організаторів оборудок. За грошову винагороду вони пропонували чоловікам уникнути мобілізації на підставі підроблених документів про стан здоров’я та шляхом нелегального перетину кордону.
Середня вартість таких "послуг" становила від двох до восьми тисяч доларів. Ціна залежала від кількості осіб і типу документа.
Так, на Київщині викрито членів Київського обласного бюро МСЕК, які за грошову винагороду оформляли групи інвалідності для чоловіків призовного віку. А ось на Вінничині СБУ знешкодили групу осіб, які підробляли для своїх "клієнтів" медичні довідки із реквізитами лікарень, що розташовуються на окупованих територіях.
На Закарпатті СБУ затримали двох мешканців Рахівського району. Вони пропонували "ухилянтам" втекти до ЄС через річку, яка на межі кордону.
Нагадаємо, раніше ми писали, що правоохоронці спіймали на хабарі одного з командирів батальйону ТрО.