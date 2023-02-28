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Допомагав уникати призову: СБУ викрила працівника столичної медико-соціальної експертизи

28 лютого 2023 17:35
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Працівник столичної медико-соціальної експертизи допомагав чоловікам уникати призову, — СБУ
Кадри вручення підозри
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

СБУ заблокувала ще три схеми ухилення від призову українських громадян на військову службу. Серед ділків — працівник столичної медико-соціальної експертизи.

Про це інформує Служба безпеки України.

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Деталі

Як повідомляють в СБУ, у ході слідчо-оперативних дій в декількох областях України викрито сімох організаторів оборудок. За грошову винагороду вони пропонували чоловікам уникнути мобілізації на підставі підроблених документів про стан здоров’я та шляхом нелегального перетину кордону.

Середня вартість таких "послуг" становила від двох до восьми тисяч доларів. Ціна залежала від кількості осіб і типу документа.

Так, на Київщині викрито членів Київського обласного бюро МСЕК, які за грошову винагороду оформляли групи інвалідності для чоловіків призовного віку. А ось на Вінничині СБУ знешкодили групу осіб, які підробляли для своїх "клієнтів" медичні довідки із реквізитами лікарень, що розташовуються на окупованих територіях.

На Закарпатті СБУ затримали двох мешканців Рахівського району. Вони пропонували "ухилянтам" втекти до ЄС через річку, яка на межі кордону.

Нагадаємо, раніше ми писали, що правоохоронці спіймали на хабарі одного з командирів батальйону ТрО.

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