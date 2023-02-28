Сотрудник столичной медико-социальной экспертизы помогал мужчинам избегать призыва, — СБУ

Помогал избегать призыва: СБУ разоблачила работника столичной медико-социальной экспертизы
СБУ заблокировала еще три схемы уклонения от призыва украинских граждан на военную службу. Среди дельцов — работник столичной медико-социальной экспертизы.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
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Как сообщают в СБУ, в ходе следственно-оперативных действий в нескольких областях Украины разоблачены семь организаторов сделок. За денежное вознаграждение они предлагали мужчинам избежать мобилизации на основании поддельных документов о состоянии здоровья и путем нелегального пересечения границы.
Средняя стоимость таких "услуг" составляла от двух до восьми тысяч долларов. Цена зависела от количества и типа документа.
Так, в Киевской области разоблачены члены Киевского областного бюро МСЭК, которые за денежное вознаграждение оформляли группы инвалидности для мужчин призывного возраста. А вот в Винницкой области СБУ обезвредили группу лиц, которые подделывали для своих "клиентов" медицинские справки с реквизитами больниц, находящихся на оккупированных территориях.
В Закарпатье СБУ задержали двух жителей Раховского района. Они предлагали "уклончанам" бежать в ЕС через находящуюся на границе границы реку.
Напомним, ранее мы писали, что правоохранители поймали на взятке одного из командиров батальона ТРО.