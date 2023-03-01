Прокуратура подозревает экс-главу полиции Винницкой области в госизмене

Разрабатывал диверсионный план для рф: экс-главу полиции Винницкой области подозревают в госизмене
Офис генерального прокурора продолжает разоблачать коллаборантов. На этот раз стражи порядка собрали доказательную базу относительно экс-главы полиции Винницкой области, который работал на врага.
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
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Так, по данным следствия, еще в 2018 году экс-чиновник полиции находясь в Крыму, предоставлял куратору по фсб рф информацию об украинских политиках, руководителях предприятий топливно-энергетической отрасли, владельцах интернет-ресурсов, которые, по его мнению, могут быть использованы для ведения взрывной деятельности против Украины.
Также мужчина передал захватчикам персональную информацию об украинских военных и правоохранительных органах. Кроме того, после 24 февраля экс-глава полиции лично разработал и направил куратору план проведения диверсионной работы на территории Украины.
Известно, что мужчина активно сотрудничал с лидером и депутатами "Партии Шария".
Напомним, ранее мы писали, что столичная прокуратура разоблачила экс-работника военкомата, который за деньги помогал мужчинам незаконно пересечь границу.