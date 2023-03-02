ДБР разоблачило правоохранителя из Николаевской области, который наладил сбыт наркотиков в области

Во время обысков было изъято около сотни свертков с наркотиками

Сотрудники ГБР разоблачили в Николаевской области правоохранителя, который причастен к сбыту наркотиков в области. Кроме того, мужчина оказался ярым любителем советской символики.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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По данным следствия, правоохранитель привлек к наркобизнесу свою сожительницу и других дельцов. Они искали "клиентов" через созданный Telegram-канал, где и сообщали об оставленных "закладках".

Во время обыска по месту жительства мужчины было обнаружено около сотни свертков с расфасованными наркотиками на сумму около 100 тыс. грн. Кроме того, извлечены телефоны с сотней фотографий с их "закладками" по территории региона. У правоохранителя среди прочего сохранялась и советская символика.

Мужчине уже сообщено о подозрении в незаконном сбыте наркотических веществ (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Решается вопрос об избрании правоохранителю меры пресечения.

Известно, что санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Напомним, прокуратура подозревает экс-главу полиции Винницкой области в госизмене.