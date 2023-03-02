Прокуратура затримала жителя Сумщини, який співпрацював з окупантами

"Зливав" окупантам позиції ЗСУ: прокуратура затримала жителя Сумщини
Прокуратура викрила на Сумщині місцевого жителя, який співпрацював з окупантами. Чоловік здавав ворогу позиції ЗСУ та координати фортифікаційних споруд на прикордонній території.
Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.
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За даними правоохоронців, чоловік виявився громадянином росії, який тривалий час жив на Сумщині. В лютому 2023 року він незаконно перетнув кордон з рф, де був зупинений співробітниками прикордонної служби окупантів.
Спілкуючись з ними зрадник розповів їм розповів про місця базування підрозділів ЗСУ на прикордонній території.
"Він наочно продемонстрував на електронному планшеті, де знаходяться позиції українських захисників, координати фортифікаційних споруд та блок-постів", — розповіли у прокуратурі.
Під час обшуків у чоловіка виявили заборонену в Україні символіку тоталітарних режимів та мобільні телефони.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що прокуратура затримала 10 ділків, які продавали вигаданий товар. Внаслідок афери злочинці незаконно отримали понад 50 мільйонів гривень.