Прокуратура задержала жителя Сумщины, сотрудничавшего с оккупантами

"Сливал" оккупантам позиции ВСУ: прокуратура задержала жителя Сумщины
Прокуратура разоблачила в Сумской области местного жителя, который сотрудничал с оккупантами. Мужчина сдавал врагу позиции ВСУ и координаты фортификационных сооружений на приграничной территории.
Об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.
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По данным правоохранителей, мужчина оказался гражданином россии, долгое время жившим на Сумщине. В феврале 2023 года он незаконно пересек границу с россией, где был остановлен сотрудниками пограничной службы оккупантов.
Общаясь с ними, предатель рассказал им о местах базирования подразделений ВСУ на приграничной территории.
"Он наглядно продемонстрировал на электронном планшете, где находятся позиции украинских защитников, координаты фортификационных сооружений и блокпостов", — рассказали в прокуратуре.
Во время обысков у мужчины была обнаружена запрещенная в Украине символика тоталитарных режимов и мобильные телефоны.
Напомним, недавно мы писали, что прокуратура задержала 10 дельцов, продававших вымышленный товар. В результате аферы преступники незаконно получили более 50 миллионов гривен.