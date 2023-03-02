Прокуратура задержала жителя Сумщины, сотрудничавшего с оккупантами

Мужчина оказался гражданином россии

Прокуратура разоблачила в Сумской области местного жителя, который сотрудничал с оккупантами. Мужчина сдавал врагу позиции ВСУ и координаты фортификационных сооружений на приграничной территории.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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По данным правоохранителей, мужчина оказался гражданином россии, долгое время жившим на Сумщине. В феврале 2023 года он незаконно пересек границу с россией, где был остановлен сотрудниками пограничной службы оккупантов.

Общаясь с ними, предатель рассказал им о местах базирования подразделений ВСУ на приграничной территории.

"Он наглядно продемонстрировал на электронном планшете, где находятся позиции украинских защитников, координаты фортификационных сооружений и блокпостов", — рассказали в прокуратуре.

Во время обысков у мужчины была обнаружена запрещенная в Украине символика тоталитарных режимов и мобильные телефоны.

Напомним, недавно мы писали, что прокуратура задержала 10 дельцов, продававших вымышленный товар. В результате аферы преступники незаконно получили более 50 миллионов гривен.