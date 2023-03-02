Прокуратура затримала ділків, які продавали вигаданий товар на мільйони гривень

Кадри затримання

Офіс генерального прокурора України викрив злочинну групу, яка продавала вигаданий товар. Ділки незаконно привласнили собі понад 50 млн гривень.

Про це інформує пресслужба відомства.

Що відомо

У прокуратурі повідомляють, що 10 учасників злочинної групи налагодили шахрайську схему продажу вигаданого товару. Так, упродовж 2022 року та на початку 2023 року вони організували роботу фіктивних підприємств із продажу нереального пального, мінеральних добрив та генераторів підприємствам різної форми власності.

При цьому, після отримання грошових коштів у якості передплати, вони не мали наміру реально постачати товар.

Відомо, що ділки ввели в оману 19 потерпілих, отримавши від них 50 млн гривень. Крім того, в межах кримінального провадження попереджено перерахування державними підприємствами грошових коштів за вигадане пальне на суму понад 30 млн грн.

Наразі усіх підозрюваних затримано. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, на Одещині поліція затримала шахраїв, які видавали себе за волонтерів та "збирали" гроші для ЗСУ.