Прокуратура задержала дельцов, продававших вымышленный товар на миллионы гривен

Кадры задержания

Офис генерального прокурора Украины разоблачил преступную группу, продававшую вымышленный товар. Дельцы незаконно присвоили себе более 50 млн гривен.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Что известно

В прокуратуре сообщают, что 10 участников преступной группы наладили мошенническую схему продажи вымышленного товара. Так, в течение 2022 года и начале 2023 года они организовали работу фиктивных предприятий по продаже нереального горючего, минеральных удобрений и генераторов предприятиям разной формы собственности.

При этом после получения денежных средств в качестве подписки они не собирались реально поставлять товар.

Известно, что дельцы ввели в заблуждение 19 потерпевших, получив от них 50 млн гривен. Кроме того, в рамках уголовного производства предотвращен перечисление государственными предприятиями денежных средств за выдуманное горючее на сумму более 30 млн гривен.

В настоящее время все подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании мер.

Напомним, в Одесской области полиция задержала мошенников, которые выдавали себя за волонтеров и "собирали" деньги для ВСУ.