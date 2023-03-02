Прокуратура задержала дельцов, продававших вымышленный товар на миллионы гривен

Продали вымышленный товар на 50 миллионов гривен: прокуратура разоблачила преступную группу
Офис генерального прокурора Украины разоблачил преступную группу, продававшую вымышленный товар. Дельцы незаконно присвоили себе более 50 млн гривен.
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
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Что известно
В прокуратуре сообщают, что 10 участников преступной группы наладили мошенническую схему продажи вымышленного товара. Так, в течение 2022 года и начале 2023 года они организовали работу фиктивных предприятий по продаже нереального горючего, минеральных удобрений и генераторов предприятиям разной формы собственности.
При этом после получения денежных средств в качестве подписки они не собирались реально поставлять товар.
Известно, что дельцы ввели в заблуждение 19 потерпевших, получив от них 50 млн гривен. Кроме того, в рамках уголовного производства предотвращен перечисление государственными предприятиями денежных средств за выдуманное горючее на сумму более 30 млн гривен.
В настоящее время все подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании мер.
Напомним, в Одесской области полиция задержала мошенников, которые выдавали себя за волонтеров и "собирали" деньги для ВСУ.