У Києві судитимуть наркоділка, який зберігав амфетамін у банках з-під мастила
У Києві судитимуть 26-річного чоловіка, який незаконно придбав та зберігав наркотики з метою збуту. Фігурант вирішив заховати амфетамін у банках з-під мастила.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
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Деталі
"Святошинською окружною прокуратурою міста Києва направлено до суду обвинувальний акт відносно 26-річного молодика, який незаконно придбав та зберігав з метою збуту психотропні речовини в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України)", — йдеться у повідомленні.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, правопорушник нелегально придбав амфетамін та зберігав наркотик з метою подальшого збуту.
Під час особистого обшуку правоохоронці вилучили коробку з вісьма металевими банками з-під мастил. Всередині місткостей були приховані пакети з амфетаміном. До того ж за місцем проживання було знайдено ще один пакет з наркотиками.
"Загалом було вилучено понад 300 гр психотропної речовини. Вартість вилученого амфетаміну становить близько 200 тисяч гривень", — повідомили у прокуратурі.
За вчинення цього злочину фігуранту загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, правоохоронці припинили діяльність незаконної нарколабораторії. Три чоловіки організували виробництво психотропної речовини "Альфа-PVP" у приміщенні покинутої ферми.
Також ми писали, що чотири особи у Києві влаштували підпільну нарколабораторію. Бандити виготовляли амфетамін, загальний щомісячний прибуток зловмисників становив 2 млн гривень.
Додамо, у Полтавській області правоохоронці затримали трьох ділків, які налагодили схему збуту наркозакладок. Для своєї незаконної діяльності правопорушники розробили маршрут транспортування мастер-кладів з великою кількістю розфасованих доз.