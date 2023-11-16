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В Киеве суд рассматривает жалобу на продление содержания под стражей Коломойского

16 ноября 2023 16:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Киеве суд рассматривает жалобу на продление содержания под стражей Коломойского
Олигарх Игорь Коломойский. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киевском апелляционном суде проходит слушание по делу олигарха Игоря Коломойского. Там рассматривают именно жалобу на продление содержания под стражей бизнесмена.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Очередное судебное заседание проходит сегодня, 16 ноября.

Дело Коломойского

Как известно, 10 ноября суд оставил под стражей украинского олигарха Игоря Коломойского. Его защита просила изменить меру пресечения на домашний арест из-за ухудшения состояния здоровья бизнесмена, однако судья отклонил ходатайство.

Ранее Коломойский решил передать свои корпоративные права в 1+1 media на 5 лет. Отмечается, что теперь они перейдут в управление трудовому коллективу, действующим гендиректором которого является Ярослав Пахольчук.

Напомним, в Украине через шесть лет судебные тяжбы по законности национализации ПриватБанка ее признали правомерной. Суд подтвердил невозможность возвращения финучреждения бывшим собственникам, в том числе Игорю Коломойскому.

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