Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow У Києві суд розглядає скаргу на продовження тримання під вартою Коломойського arrow

У Києві суд розглядає скаргу на продовження тримання під вартою Коломойського

16 листопада 2023 16:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Києві суд розглядає скаргу на продовження тримання під вартою Коломойського
Олігарх Ігор Коломойський. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Київському апеляційному суді проходить слухання щодо справи олігарха Ігоря Коломойського. Там розглядають саме скаргу на продовження тримання бізнесмена під вартою.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Чергове судове засідання триває сьогодні, 16 листопада. 

Справа Коломойського

Як відомо, 10 листопада суд залишив під вартою українського олігарха Ігоря Коломойського. Його захист просив змінити запобіжний захід на домашній арешт через погіршення стану здоровʼя бізнесмена, проте суддя відхилив клопотання.

Раніше Коломойський вирішив передати свої корпоративні права у "1+1 media" на 5 років. Зазначається, що тепер вони перейдуть до управління трудовому колективу, чинним гендиректором якого є Ярослав Пахольчук.

Нагадаємо, в Україні через шість років судової тяганини щодо законності націоналізації ПриватБанку її визнали правомірною. Суд підтвердив неможливість повернення фінустанови колишнім власникам, зокрема Ігорю Коломойському.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі