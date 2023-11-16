У Києві суд розглядає скаргу на продовження тримання під вартою Коломойського

Олігарх Ігор Коломойський. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Київському апеляційному суді проходить слухання щодо справи олігарха Ігоря Коломойського. Там розглядають саме скаргу на продовження тримання бізнесмена під вартою.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Чергове судове засідання триває сьогодні, 16 листопада.

Справа Коломойського

Як відомо, 10 листопада суд залишив під вартою українського олігарха Ігоря Коломойського. Його захист просив змінити запобіжний захід на домашній арешт через погіршення стану здоровʼя бізнесмена, проте суддя відхилив клопотання.

Раніше Коломойський вирішив передати свої корпоративні права у "1+1 media" на 5 років. Зазначається, що тепер вони перейдуть до управління трудовому колективу, чинним гендиректором якого є Ярослав Пахольчук.

Нагадаємо, в Україні через шість років судової тяганини щодо законності націоналізації ПриватБанку її визнали правомірною. Суд підтвердив неможливість повернення фінустанови колишнім власникам, зокрема Ігорю Коломойському.