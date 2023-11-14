Як Коломойський намагався вибратися з ізолятора СБУ — ЗМІ вказали на цікавий нюанс

Ігор Коломойський на суді. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Адвокат олігарха Ігоря Коломойського Олександр Лисак намагався через суд добитися того, щоб його клієнта терміново відпустили на медобстеження. Зазначається, що його мали обстежити в медцентрі головного рабина Дніпра, який хотів стати поручителем підсудного.

Про це повідомляє Главком.

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Повідомляється, що на початку жовтня адвокати хотіли перевезти Коломойського до Єврейського медцентру "Джей Ем Сі" у Дніпрі для медобстеження. Однак БЕБ та прокурори, які ведуть справу олігарха, не задовольнили клопотання адвокатів. Тому суд закрив провадження.

За словами адвоката Коломойського Олександра Лисака, в олігарха погіршився стану показників внутрішніх органів, він захворів на панкреатит та цукровий діабет. Однак публічно немає підтвердження того, що Коломойського таки возили у Дніпро.

За даними Youcontrol, Єврейський медцентр "Джей Ем Сі" належить громадянину США та Ізраїлю Шмуелю Камінецькому — головним рабином Дніпра та Дніпропетровської області. Крім цього, він був присутнім на суді, де розглядалося питання зміни запобіжного заходу бізнесмену Ігорю Коломойському. Там Камінецький заявив суду про готовність взяти на поруки олігарха, проте йому відмовили.

Джерело: YouControl

Відзначимо, що, за даними відкритих джерел, Єврейський медцентр "Джей Ем Сі" має стосунок до неформальної групи "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Нагадаємо, що суд залишив під вартою Ігоря Коломойського попри клопотання адвокатів змінити запобіжний захід на домашній арешт через погіршення стану здоровʼя бізнесмена. Водночас з приводу цього іронічно відреагували у Кварталі 95, випустивши жартівливий номер, де олігарха вдало відтворив Олександр Пікалов.