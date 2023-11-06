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Судове засідання щодо зміни запобіжного заходу Коломойському не відбулося

6 листопада 2023 13:41
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Судове засідання щодо зміни запобіжного заходу Коломойському не відбулося
Суд щодо зміни запобіжного заходу бізнесмену Коломойському не відбувся. Фото: УНІАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Шевченківський районний суд Києва мав 6 листопада  провести засідання по справі бізнесмена Ігоря Коломойського. Адвокати бізнесмена наполягали на зміні запобіжного заходу у зв'язку з погіршенням стану його здоров'я. Втім, засідання перенесли.

Про це повідомляє УНІАН.

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Адвокати Коломойського подали клопотання про зміну запобіжного заходу для їх клієнта. Вони просили про домашній арешт через погіршення стану здоров‘я олігарха.

Адвокат Коломойського Олександр Лисак заявив, що захист подавав клопотання, щоб був доступ до лікарів, але лікарів не допустили.

Прокурор був відсутній

Прокурор на засідання 6 листопада не прийшов. Натомість він надіслав клопотання через електронну пошту, щоб клопотання адвокатів Коломойського залишили без розгляду. До суду також не доставили самого Ігоря Коломойського.

"Його можна було доставити за 30 хвилин. Де утримується Ігор Коломойський, від суду це місце недалеко", — сказав захисник.

Адвокати попросили перенести засідання. Воно відбудеться 10 листопада о 9:30.

Раніше ми повідомяли, що у гірничо-збагачувальний комбінат, що належить Ігореві Коломойському, припиняє свою основну роботу. Першим крок у цьому напрямку зробив Марганецький ГЗК, а пізніше цей же курс обрав і Покровський ГЗК.

Нагадуємо, що Шевченківський районний суд Києва провів арешт корпоративних прав компаній українського олігарха Ігоря Коломойського. Йдеться про всі підприємства бізнесмена.

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