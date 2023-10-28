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Шевченківський суд арештував всі компанії Коломойського, — ЗМІ

28 жовтня 2023 23:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Шевченківський суд арештував всі компанії Коломойського, — ЗМІ
Український олігарх Ігор Коломойський. Фото: Новини.LIVE
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Шевченківський районний суд Києва провів арешт корпоративних прав компаній українського олігарха Ігоря Коломойського. Йдеться про всі підприємства бізнесмена.

Про це повідомляють Українські Новини.

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Арешт компаній Коломойського 

"Там достатньо значний перелік компаній та майна, фактично (накладено арешт. — Ред.) на всі компанії, які йому належать та де він власник", — зазначили правоохоронці.

У поліції не уточнили щодо того, які саме компанії арештував суд, однак додали, що здійснено арешт усіх корпоративних прав, пов'язаних із бізнесом Ігоря Коломойського.

Нагадаємо, що Коломойський вирішив передати свої корпоративні права у "1+1 media" на 5 років. Зазначається, що тепер вони перейдуть до управління трудовому колективу, чинним гендиректором якого є Ярослав Пахольчук.

Також ми писали, що Пахольчук прокоментував передачу корпоративних прав у "1+1 media".

Додамо, що 27 жовтня Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для олігарха Ігоря Коломойського. Відомо наскільки він залишиться у СІЗО.

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