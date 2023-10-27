Коломойському продовжили запобіжний захід

Олігарх Ігор Коломойський. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 27 жовтня, Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для олігарха Ігоря Коломойського. Він залишиться у СІЗО ще на два місяці.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.

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Як відомо, сьогодні Шевченківський районний суд продовжив розглядати клопотання сторони обвинувачення про продовження терміну утримання під вартою для бізнесмена Ігоря Коломойського.

Також ми писали, що Ігор Коломойський має багато хронічних хвороб. Через це йому потрібно багато умов, аби підтримувати здоров'я.

Що відомо про справу олігарха

6 жовтня Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги щодо олігарха Ігоря Коломойського. Його залишили під вартою.

Крім того, повідомлялося, що поки олігарх Ігор Коломойський сидить у СІЗО, на нафтотрейдинговий майданчик вийшов новий гравець. При цьому нова компанія вже помітно заявила про себе на ринку.

Нагадаємо, раніше суд відмовився змінити Ігору Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на домашній арешт. Адвокати протестували проти такого рішення.