Коломойскому продлили меру пресечения
Сегодня, 27 октября, Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения для олигарха Игоря Коломойского. Он останется в СИЗО еще на два месяца.
Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.
Суд над Коломойским
Как известно, сегодня Шевченковский районный суд продолжил рассматривать ходатайство стороны обвинения о продлении срока содержания под стражей для бизнесмена Игоря Коломойского.
Также мы писали, что у Игоря Коломойского много хронических болезней. Поэтому ему нужно много условий, чтобы поддерживать здоровье.
Что известно о деле олигарха
6 октября Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы по олигарху Игорю Коломойскому. Его оставили под стражей.
Кроме того, сообщалось, что пока олигарх Игорь Коломойский сидит в СИЗО, на нефтетрейдинговую площадку вышел новый игрок. При этом новая компания уже заметно заявила о себе на рынке.
Напомним, ранее суд отказался изменить Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест. Адвокаты протестовали против такого решения.
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