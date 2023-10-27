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Коломойскому продлили меру пресечения

27 октября 2023 15:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Коломойскому продлили меру пресечения
Олигарх Игорь Коломойский. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня, 27 октября, Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения для олигарха Игоря Коломойского. Он останется в СИЗО еще на два месяца.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.

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Суд над Коломойским

Как известно, сегодня Шевченковский районный суд продолжил рассматривать ходатайство стороны обвинения о продлении срока содержания под стражей для бизнесмена Игоря Коломойского.

Также мы писали, что у Игоря Коломойского много хронических болезней. Поэтому ему нужно много условий, чтобы поддерживать здоровье.

Что известно о деле олигарха

6 октября Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы по олигарху Игорю Коломойскому. Его оставили под стражей.

Кроме того, сообщалось, что пока олигарх Игорь Коломойский сидит в СИЗО, на нефтетрейдинговую площадку вышел новый игрок. При этом новая компания уже заметно заявила о себе на рынке.

Напомним, ранее суд отказался изменить Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест. Адвокаты протестовали против такого решения.

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