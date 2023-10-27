Під час суду лікар Коломойського заявив про низку хвороб у бізнесмена

Олігарх Ігор Коломойський під час засідання суду. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Олігарх Ігор Коломойський має багато хронічних хвороб. Через це йому потрібно багато умов, аби підтримувати здоров'я.

Про це заявив лікар бізнесмена під час судового засідання, повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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За його словами, Коломойський потребує фізичної активності, правильного харчування та нагляду лікаря. Проте за ґратами це не можливо буде зробити.

Що відомо про справу Коломойського

27 жовтня Шевченківський районний суд продовжив розглядати клопотання сторони обвинувачення про продовження терміну утримання під вартою для бізнесмена Ігоря Коломойського. Прокурори просять продовжити запобіжний захід ще на два місяці.

Раніше суд відмовився змінити Ігору Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на домашній арешт. Адвокати протестували проти такого рішення.

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки не мало жодних намірів сховати Ігоря Коломойського від слідчих Національного антикорупційного бюро України. Вони мають вільний доступ до місця утримання олігарха.